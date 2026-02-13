Eurobank Equities: Τιμή-στόχος €56,2 για τη Metlen, σύσταση «αγορά»

Η Metlen εξέδωσε προειδοποίηση κερδοφορίας την περασμένη εβδομάδα, μειώνοντας την εκτίμησή της για το EBITDA του 2025 κατά περίπου 25% (στα €750 εκατ.), αντανακλώντας υπερβάσεις κόστους στη μονάδα M Power Projects (MPP), καθώς και καθυστερήσεις στο κλείσιμο τριών συναλλαγών περιστροφής (rotation) περιουσιακών στοιχείων, επισημαίνει έκθεση της Eurobank Equities.

Στο σκέλος του MPP, η διοίκηση επισήμανε απρόβλεπτες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις χρονοδιαγραμμάτων σε επιλεγμένα έργα, με το έργο Protos να λειτουργεί ως αρχικός καταλύτης, ενώ ακολούθησε ο εντοπισμός πρόσθετων υπερβάσεων κατά τη διαδικασία κλεισίματος δ’ τριμήνου/χρήσης 2025.

Η ανακοίνωση τόνισε ότι τα ζητήματα αυτά περιορίζονται στο MPP και δεν επηρεάζουν τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου στην Ενέργεια, τα Μέταλλα ή το M RES. Τα επηρεαζόμενα έργα αναμένεται πλέον να ολοκληρωθούν εντός αναθεωρημένων προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων, με τη στήριξη αυστηρότερων ελέγχων και ενισχυμένων τριμηνιαίων ανασκοπήσεων έργων που εισήχθησαν μετά την εισαγωγή στο Λονδίνο.

Βραχυπρόθεσμα, γράφει η ανάλυση, αναμένουμε: 1) η κερδοφορία να επανακαθοριστεί ουσιαστικά χαμηλότερα το 2025, μετά την αναθεώρηση της καθοδήγησης, και το 2026 να αναθεωρηθεί προς τα κάτω (μεσαίο προς υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε επίπεδο EBITDA στη δική μας περίπτωση), ώστε να ληφθεί υπόψη η (πιθανότατα) ελάχιστη συνεισφορά του MPP και οι χρονικές μετατοπίσεις στο M RES·

2) οι επενδυτές να αποδώσουν μικρή έως μηδενική αξία στο MPP, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά τον τομέα σε βάση σταδιακής εξάντλησης ή μηδενικής αξίας έως ότου βελτιωθεί η ορατότητα εκτέλεσης·

3) το επεισόδιο επιβαρύνει την αποτίμηση λόγω έλλειψης αξιοπιστίας, ενώ οι επενδυτές είναι πιθανό να ζητήσουν "αποδείξεις" ότι οι έλεγχοι κόστους και η εταιρική διακυβέρνηση στα έργα έχουν σταθεροποιηθεί πριν προχωρήσουν σε επανατιμολόγηση της μετοχής.

Στο ερώτημα σχετικά με το περιθώριο για περαιτέρω σημαντικές ζημιές στο MPP, θεωρούμε ότι ο κίνδυνος ενός νέου ουσιαστικού σοκ είναι περιορισμένος, δεδομένου ότι τα βασικά προβληματικά έργα είναι κατά τεκμήριο ολοκληρωμένα σε ποσοστό περίπου 75-80% – κατά την κατανόησή μας – και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πρόσθετη ολίσθηση πιθανόν να μεταφραστεί σε ελεγχόμενο θόρυβο στα αποτελέσματα.

Αναθεωρούμε τις εκτιμήσεις μας για το 2025 ώστε να αντικατοπτρίζουν την επικαιροποιημένη καθοδήγηση. Μειώνουμε επίσης το EBITDA των ετών 2026-27 κατά περίπου 7% και 3% αντίστοιχα, αφαιρώντας οποιαδήποτε συνεισφορά από το MPP, ενώ εισάγουμε και χρονικές προσαρμογές σε επιλεγμένες αποεπενδύσεις του M RES και βελτιστοποιούμε τις εκτιμήσεις μας για τα Μέταλλα και την Ολοκληρωμένη Ενέργεια. Υπενθυμίζουμε ότι το MPP αντιπροσώπευε λιγότερο από 5% του EBITDA του Ομίλου στις προηγούμενες εκτιμήσεις μας για το 2026-27, συνεπώς η ευρύτερη «επενδυτική ιστορία» εξαρτάται κυρίως από την απόδοση της βασικής κερδοφορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή είναι πιθανό να μετατοπιστεί στην εκτέλεση της στρατηγικής περιστροφής περιουσιακών στοιχείων, που θα αποτελούσε την πιο αξιόπιστη οδό για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη στήριξη μιας σταδιακής επανατιμολόγησης τους επόμενους μήνες.

Η εκτίμησή μας για τη θεμελιώδη δυναμική κερδοφορίας των βασικών δραστηριοτήτων της Metlen παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη μεσοπρόθεσμα. Μετά από αυτές τις προσαρμογές, η χρηματιστηριακή δίνει τιμή-στόχο €56,2, αφήνοντας σημαντικό περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα καθώς αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη.