#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για το νέο ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers

Η Επιτροπή ενέκρινε το ενημερωτικό για τη δημόσια προσφορά και εισαγωγή για διαπραγμάτευση ομολογιών της Capital Clean Energy Carrier του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος η έκδοση τίτλων ως 250 εκατ. ευρώ.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό για το νέο ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers

Δημοσιεύθηκε: 13 Φεβρουαρίου 2026 - 17:48

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1081η/13.2.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 250.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €250.000.000.

- Την αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ στις 3 & 6 Απριλίου 2026 (Καθολικό Πάσχα) και την 24η Δεκεμβρίου 2026, επίσημες αργίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το έτος 2026.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στην Orilina Properties για μερική ανάκληση της άδειας ως ΑΕΔΟΕΕ

Η Binance επιλέγει ως βάση την Ελλάδα για την ευρωπαϊκή της παρουσία

Επίθεση Μαρινάκη σε Ευάγγελο Βενιζέλο, τι είπε για Παναγόπουλο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Συνεργασία με Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο