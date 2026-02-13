#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Bally’s Intralot: Αγορά 900.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή 0,953 ευρώ

Πλέον η Bally’s Intralot κατέχει 5.961.691 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,319% του συνόλου των μετοχών της.

Bally’s Intralot: Αγορά 900.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή 0,953 ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 13 Φεβρουαρίου 2026 - 22:12

Η Bally’s Intralot Α.Ε. (δ.τ. «Bally’s Intralot»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σε εκτέλεση της από 19.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προέβη την 13/2/2026 σε αγορά 900.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,953496 ευρώ και συνολική αξία 858.146,12 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Bally’s Intralot κατέχει 5.961.691 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,319% του συνόλου των μετοχών της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Bally’s Intralot: Αγορά 1,2 εκατ. ιδίων μετοχών με μέση τιμή 0,973 ευρώ

Βαριά διόρθωση στο χρηματιστήριο, τα μεγάλα θύματα

Deals: Πώς έγινε «μόδα» στην Ελλάδα η συνεργασία ηχηρών ονομάτων

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος €56,2 για τη Metlen, σύσταση «αγορά»

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο