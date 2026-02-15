Ισχυρή ανάπτυξη για τα εταιρικά ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η αγορά Εταιρικών Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε σε μέγεθος και ρευστότητα το 2025, καθώς η σύνδεση μεταξύ των αγορών Μετοχών και Εταιρικών Ομολόγων για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στενότερη το προηγούμενο έτος.

Οι εταιρείες blue-chip επέλεξαν να χρηματοδοτηθούν μέσω εταιρικών ομολόγων, εκμεταλλευόμενες το μειωμένο κόστος και τις βελτιωμένες συνθήκες πρόσβασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

To 2025 o τομέας των εταιρικών ομολόγων σημείωσε τέσσερις εκδόσεις (Αεροπορία Αιγαίου, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Lamda και Aktor Group), υψηλού προφίλ.

Η έκδοση τεσσάρων νέων εταιρικών ομολόγων έφτασε τα 1,4 δισ. (από 330 εκατ. ευρώ το 2024), με τις προσφορές να φτάνουν τα 3,4 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 2,4 φορές) και περιορισμένα περιθώρια απόδοσης.

Η ρευστότητα αυξήθηκε κατά 27%, με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στα 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Μέση Σταθμισμένη Απόδοση στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στο 3,6%, ελαφρώς υψηλότερη από τη Μέση Σταθμισμένη Απόδοση των Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων.

Τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα παραμένουν ελκυστικά, επισημαίνει η Alpha Bank σε σχετική έκθεσή της.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι η ελκυστικότητα των ελληνικών τίτλων βασίζεται στα υψηλά έσοδα, τα βελτιωμένα θεμελιώδη στοιχεία των επιχειρήσεων και την ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές.

Για το 2026 αναμένεται ενίσχυση της ρευστότητας των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά και η παρουσία του ελληνικού χρέους σε όλη την καμπύλη επιτοκίων.

Εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών με λήξεις έως 7 έτη και ενδεικτικές αποδόσεις από 2,41% έως 6,39% είναι ευθέως ανταγωνιστικά των καταθέσεων, ακόμη και των προθεσμιακών.

Αν και το ελληνικό χρηματιστήριο προσφέρει υψηλές αποδόσεις και οι εκτιμήσεις είναι ιδιαίτερα θετικές για τη συνέχεια, οι επενδυτές που δεν επιθυμούν υψηλό ρίσκο για επένδυση σε μετοχές, μπορούν να επενδύσουν και στην αγορά ομολόγων του Χρηματιστηρίου.

Η μέση διάρκεια λήξης των ελληνικών εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένα στο Χ.Α διαμορφώνεται στα 2,8 έτη, καθιστώντας τις εκδόσεις λιγότερο ευαίσθητες στις μεταβολές των επιτοκίων.

Το μέσο κουπόνι διαμορφώνεται στο 3,4% και η μέση απόδοση στην ημερομηνία ανάκλησης στο 3,6%.

Η μέση διάρκεια λήξης των ελληνικών εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένα εκτός του Χ.Α διαμορφώνεται στα 3,4 έτη και το μέσο κουπόνι διαμορφώνεται στο 4,2% και η μέση απόδοση στην τελευταία ημερομηνία ανάκληση στο 3,6%.

Η εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου της Αθήνας ουσιαστικά ξεκίνησε το 2016, χρονιά κατά την οποία αντλήθηκε ποσό μόλις 44 εκατ., το 2017 διαμορφώθηκε στα 623 εκατ., το 2018 τα 235 εκατ., το 2019 στα 532 εκατ., στο 1,02 δισ. το 2020 και στο 1,424 δις. το 2021.

Το 2022 αντλήθηκε το ποσό των 530 εκατ., το 2023 αντλήθηκαν 600 εκατ., το 2024 330 εκατ. και το 2025 αντλήθηκε των ποσό των 1,390 δισ. ευρώ.

Τα πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα από την επένδυση σε εταιρικά ομόλογα είναι:

Ελκυστικές Αποδόσεις: Με τις προθεσμιακές καταθέσεις να έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ετών, οι επενδυτές μπορούν να διαφοροποιήσουν τα χρήματα που έχουν στην άκρη με τοποθέτηση ενός τμήματος των διαθέσιμων χρημάτων τους σε εταιρικά ομόλογα που προφέρουν ελκυστικότερες αποδόσεις.

Τακτικό Εισόδημα: Επενδυτές που επιθυμούν να έχουν μια, όσο το δυνατόν, σταθερή απόδοση με τη μορφή μιας σταθερής ροής πληρωμών κάθε χρόνο από τα κουπόνια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εταιρικά ομόλογα για να έχουν ένα τακτικό εισόδημα.

Ταυτόχρονα αναμένουν στη λήξη την αποπληρωμή του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει.

Διασπορά: Με τη διασπορά τμήματος του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή σε περισσότερα εταιρικά ομόλογα διαφορετικών εταιρειών και κλάδων επιτυγχάνεται μείωση του συνολικού κινδύνου επένδυσης.

Πώς ο επενδυτής μπορεί να αποκτήσει εταιρικά ομόλογα

Ο επενδυτής μπορεί να αποκτήσει εταιρικά ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες είτε στην Οργανωμένη είτε στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν ομόλογα όπως ακριβώς και τις μετοχές, με την ίδια απλή και εύκολη διαδικασία, μέσω του υφιστάμενου δικτύου Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν μερίδα επενδυτή στο ΣΑΤ της ΕΧΑΕ.

Για νέους επενδυτές η διαδικασία μπορεί να συνοψιστεί σε 4 απλά βήματα:

Συνεργασία του επενδυτή με τη χρηματιστηριακή εταιρεία ή τον θεματοφύλακα (χειριστή) της επιλογής του.

Δημιουργία και απόδοση κωδικού πελάτη (κωδικού ΟΑΣΗΣ) στον επενδυτή από την χρηματιστηριακή εταιρεία/χειριστή για την συμμετοχή στην έκδοση ομολόγων ή διεξαγωγή των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αίτηση του επενδυτή προς τον χειριστή για δημιουργία μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών στο ΣΑΤ για την εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών του.

Η μερίδα περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή και ο λογαριασμός αξιών περιέχει τις ημεδαπές και αλλοδαπές αξίες που κατέχει.

Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν ομόλογα δίνοντας μια απλή εντολή στο χειριστή τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ