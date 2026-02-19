Χρηματιστήριο: Οι εκθέσεις που απογείωσαν τους δείκτες

Σύνοψη

Το ελληνικό χρηματιστήριο ανέκαμψε δυναμικά εχθές, με τον Γενικό Δείκτη να κερδίζει 3,3% και τον τραπεζικό δείκτη 5,08%, σπάζοντας το σερί τριών συνεχόμενων πτωτικών συνεδριάσεων. Καταλύτες ήταν τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου και η εκτίμηση της Goldman Sachs ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη θα έχει διαχειρίσιμες επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες. Αναλυτές της Alpha Finance – Axia Ventures βλέπουν το Χ.Α. σε πολυετή ανοδικό κύκλο, με προβλεπόμενη απόδοση 10%–20% για το 2026.

Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις που είχαν οδηγήσει σε αθροιστικές απώλειες 4,34% για τον Γενικό Δείκτη και 6,48% για τον τραπεζικό δείκτη — και σε συρρίκνωση της κεφαλαιοποίησης κατά 6,2 δισ. ευρώ — το ελληνικό χρηματιστήριο βρήκε εχθές καταλύτες για μια ισχυρή αντίδραση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.327,44 μονάδες με άνοδο 3,3%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 5,08%. Οι τελικές δημοπρασίες ενίσχυσαν περαιτέρω την εικόνα, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες και οκτώ τίτλους του FTSE 25 στα υψηλά ημέρας.

Ο τραπεζικός κλάδος στο επίκεντρο

Καθοριστική, εκτός από την ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, ήταν η συμβολή της Τράπεζας Κύπρου, η οποία μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2025 ανώτερων των εκτιμήσεων, λειτούργησε ως «οδηγός» για ολόκληρο τον κλάδο. Η μετοχή κινήθηκε σταθερά ανοδικά και ενίσχυσε το θετικό momentum στις τραπεζικές μετοχές.

Τι αλλάζει τώρα

Βασικές αλλαγές ► Ανακάμπτει ο Γενικός Δείκτης στις 2.327,44 μονάδες (+3,3%), μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις με αθροιστικές απώλειες 4,34% ► Αναρρώνει ο τραπεζικός δείκτης με κέρδη 5,08%, ανακτώντας μέρος των απωλειών 6,48% της τριήμερης διόρθωσης ► Εκτιμά η Goldman Sachs ότι η επίδραση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη (νόμος ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών) θα είναι διαχειρίσιμη, καθώς μεγάλο μέρος των δανείων έχει ήδη τιτλοποιηθεί ► Διατηρεί η Goldman Sachs θετικές συστάσεις «Αγορά» για Eurobank (στόχος €5,00), Τράπεζα Πειραιώς (€10,50) και Alpha Bank (€5,10) — ουδέτερη για Εθνική (€16,75) ► Προβλέπουν Alpha Finance – Axia Ventures απόδοση 10%–20% για το Χ.Α. το 2026, με αύξηση καθαρών κερδών 7% — έκπτωση άνω του 30% έναντι διεθνών δεικτών σε P/E και EV/EBITDA (δείκτες αποτίμησης)

Στην ψυχολογία της αγοράς συνέβαλε και η έκθεση της Goldman Sachs, η οποία εκτίμησε ότι η επίδραση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα είναι διαχειρίσιμη για τις ελληνικές τράπεζες. Παρά την αβεβαιότητα ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής, ο οίκος σημειώνει ότι μεγάλο μέρος των σχετικών δανείων έχει ήδη τιτλοποιηθεί και δεν βρίσκεται πλέον στους ισολογισμούς.

Παράλληλα, η Goldman Sachs διατηρεί θετική στάση για τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες:

Eurobank – σύσταση «Αγορά», τιμή-στόχος €5,00

– σύσταση «Αγορά», τιμή-στόχος €5,00 Τράπεζα Πειραιώς – «Αγορά», €10,50

– «Αγορά», €10,50 Alpha Bank – «Αγορά», €5,10

– «Αγορά», €5,10 Εθνική Τράπεζα – ουδέτερη σύσταση, €16,75

Η συνδυαστική ανάγνωση «διαχειρίσιμου ρίσκου» και ελκυστικών αποτιμήσεων έδωσε το έναυσμα για επανατοποθετήσεις στον κλάδο, μετά τη διόρθωση των προηγούμενων ημερών.

Πολυετής ανοδικός κύκλος — οι κορυφαίες επιλογές

Την ίδια στιγμή, η έκθεση των Alpha Finance – Axia Ventures ενίσχυσε το ευρύτερο θετικό αφήγημα για την ελληνική αγορά.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το Χ.Α. έχει εισέλθει σε πολυετή ανοδικό κύκλο και προβλέπουν θετική απόδοση 10%–20% για το 2026, με αύξηση των καθαρών κερδών κατά 7% φέτος. Η ανάπτυξη αναμένεται κυρίως από τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα (+9%), ενώ οι τράπεζες προβλέπεται να κινηθούν με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό αύξησης κερδών.

Ως κορυφαίες επιλογές για το 2026 προκρίνουν:

Τράπεζα Κύπρου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΔΕΗ

ΤΙΤΑΝ

Jumbo

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ελκυστικές αποτιμήσεις: ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να διαπραγματεύεται με έκπτωση άνω του 30% έναντι ιστορικών επιπέδων και βασικών διεθνών δεικτών, τόσο σε όρους P/E (δείκτης τιμής προς κέρδη) όσο και EV/EBITDA (αξία επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη).

Παράγοντες όπως οι αυξημένες διανομές, οι επαναγορές ιδίων μετοχών (buybacks), οι πιθανές συγχωνεύσεις και η ενσωμάτωση στην πλατφόρμα της Euronext (πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δίκτυο) ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα.

