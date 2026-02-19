#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Χρηματιστήριο: Οι εκθέσεις που απογείωσαν τους δείκτες

Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αντιστροφή πορεία και ισχυρή άνοδο την εγχώρια αγορά. Η διάχυση του ενδιαφέροντος από τον τραπεζικό κλάδο σε δεικτοβαρή blue chips.

Δημοσιεύθηκε: 19 Φεβρουαρίου 2026 - 07:28

Σύνοψη

Το ελληνικό χρηματιστήριο ανέκαμψε δυναμικά εχθές, με τον Γενικό Δείκτη να κερδίζει 3,3% και τον τραπεζικό δείκτη 5,08%, σπάζοντας το σερί τριών συνεχόμενων πτωτικών συνεδριάσεων. Καταλύτες ήταν τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου και η εκτίμηση της Goldman Sachs ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη θα έχει διαχειρίσιμες επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες. Αναλυτές της Alpha Finance – Axia Ventures βλέπουν το Χ.Α. σε πολυετή ανοδικό κύκλο, με προβλεπόμενη απόδοση 10%–20% για το 2026.

Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις που είχαν οδηγήσει σε αθροιστικές απώλειες 4,34% για τον Γενικό Δείκτη και 6,48% για τον τραπεζικό δείκτη — και σε συρρίκνωση της κεφαλαιοποίησης κατά 6,2 δισ. ευρώ — το ελληνικό χρηματιστήριο βρήκε εχθές καταλύτες για μια ισχυρή αντίδραση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.327,44 μονάδες με άνοδο 3,3%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 5,08%. Οι τελικές δημοπρασίες ενίσχυσαν περαιτέρω την εικόνα, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες και οκτώ τίτλους του FTSE 25 στα υψηλά ημέρας.

Ο τραπεζικός κλάδος στο επίκεντρο

Καθοριστική, εκτός από την ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, ήταν η συμβολή της Τράπεζας Κύπρου, η οποία μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2025 ανώτερων των εκτιμήσεων, λειτούργησε ως «οδηγός» για ολόκληρο τον κλάδο. Η μετοχή κινήθηκε σταθερά ανοδικά και ενίσχυσε το θετικό momentum στις τραπεζικές μετοχές.

Τι αλλάζει τώρα

Βασικές αλλαγές
Ανακάμπτει ο Γενικός Δείκτης στις 2.327,44 μονάδες (+3,3%), μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις με αθροιστικές απώλειες 4,34%
Αναρρώνει ο τραπεζικός δείκτης με κέρδη 5,08%, ανακτώντας μέρος των απωλειών 6,48% της τριήμερης διόρθωσης
Εκτιμά η Goldman Sachs ότι η επίδραση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη (νόμος ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών) θα είναι διαχειρίσιμη, καθώς μεγάλο μέρος των δανείων έχει ήδη τιτλοποιηθεί
Διατηρεί η Goldman Sachs θετικές συστάσεις «Αγορά» για Eurobank (στόχος €5,00), Τράπεζα Πειραιώς (€10,50) και Alpha Bank (€5,10) — ουδέτερη για Εθνική (€16,75)
Προβλέπουν Alpha Finance – Axia Ventures απόδοση 10%–20% για το Χ.Α. το 2026, με αύξηση καθαρών κερδών 7% — έκπτωση άνω του 30% έναντι διεθνών δεικτών σε P/E και EV/EBITDA (δείκτες αποτίμησης)

Στην ψυχολογία της αγοράς συνέβαλε και η έκθεση της Goldman Sachs, η οποία εκτίμησε ότι η επίδραση της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη θα είναι διαχειρίσιμη για τις ελληνικές τράπεζες. Παρά την αβεβαιότητα ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής, ο οίκος σημειώνει ότι μεγάλο μέρος των σχετικών δανείων έχει ήδη τιτλοποιηθεί και δεν βρίσκεται πλέον στους ισολογισμούς.

Παράλληλα, η Goldman Sachs διατηρεί θετική στάση για τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες:

  • Eurobank – σύσταση «Αγορά», τιμή-στόχος €5,00
  • Τράπεζα Πειραιώς – «Αγορά», €10,50
  • Alpha Bank – «Αγορά», €5,10
  • Εθνική Τράπεζα – ουδέτερη σύσταση, €16,75

Η συνδυαστική ανάγνωση «διαχειρίσιμου ρίσκου» και ελκυστικών αποτιμήσεων έδωσε το έναυσμα για επανατοποθετήσεις στον κλάδο, μετά τη διόρθωση των προηγούμενων ημερών.

Πολυετής ανοδικός κύκλος — οι κορυφαίες επιλογές

Την ίδια στιγμή, η έκθεση των Alpha Finance – Axia Ventures ενίσχυσε το ευρύτερο θετικό αφήγημα για την ελληνική αγορά.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το Χ.Α. έχει εισέλθει σε πολυετή ανοδικό κύκλο και προβλέπουν θετική απόδοση 10%–20% για το 2026, με αύξηση των καθαρών κερδών κατά 7% φέτος. Η ανάπτυξη αναμένεται κυρίως από τον μη χρηματοπιστωτικό τομέα (+9%), ενώ οι τράπεζες προβλέπεται να κινηθούν με μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό αύξησης κερδών.

Ως κορυφαίες επιλογές για το 2026 προκρίνουν:

  • Τράπεζα Κύπρου
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
  • ΔΕΗ
  • ΤΙΤΑΝ
  • Jumbo

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ελκυστικές αποτιμήσεις: ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να διαπραγματεύεται με έκπτωση άνω του 30% έναντι ιστορικών επιπέδων και βασικών διεθνών δεικτών, τόσο σε όρους P/E (δείκτης τιμής προς κέρδη) όσο και EV/EBITDA (αξία επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη).

Παράγοντες όπως οι αυξημένες διανομές, οι επαναγορές ιδίων μετοχών (buybacks), οι πιθανές συγχωνεύσεις και η ενσωμάτωση στην πλατφόρμα της Euronext (πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δίκτυο) ενισχύουν το επενδυτικό αφήγημα.

Τι να παρακολουθήσετε
Παρακολουθήστε τις εξελίξεις γύρω από την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη: τυχόν αύξηση των εκτιμώμενων ζημιών για τις τράπεζες πέραν των τρεχόντων εκτιμήσεων θα μπορούσε να αναθερμάνει τις πιέσεις στον κλάδο
Εντοπίστε εάν ο Γενικός Δείκτης θα διατηρήσει τα κέρδη της αντίδρασης στις επόμενες συνεδριάσεις, ως ένδειξη ότι η διόρθωση ολοκληρώθηκε και ο πολυετής ανοδικός κύκλος επαναβεβαιώνεται από τη ζήτηση

