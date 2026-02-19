#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΕΗ: Περιορισμένος ο κίνδυνος από τα ιταλικά ενεργειακά μέτρα, λέει η AXIA-Alpha Finance

Αμετάβλητο το επενδυτικό αφήγημα της εισηγμένης παρά τον «θόρυβο» γύρω από τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην Ευρώπη, εκτιμά. Η τιμή-στόχος για τη μετοχή.

Δημοσιεύθηκε: 19 Φεβρουαρίου 2026 - 14:32

Υπερβολική θεωρεί η AXIA-Alpha Finance την ανησυχία της αγοράς ότι οι πρόσφατες συζητήσεις στην Ευρώπη για παρεμβάσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη ΔΕΗ.

Με αφορμή το ιταλικό Energy Draft Decree, οι αναλυτές σημειώνουν ότι η υιοθέτηση παρόμοιου μηχανισμού στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα απίθανη, καθώς θα έθετε σε κίνδυνο τη στρατηγική επιτάχυνσης επενδύσεων στις ΑΠΕ και θα ερχόταν σε αντίθεση με τη λειτουργία του ευρωπαϊκού Target Model.

Ακόμη και αν το μέτρο εφαρμοστεί στην Ιταλία, η επίδραση στην ελληνική αγορά εκτιμάται μικρή λόγω περιορισμένης διασύνδεσης και υψηλών τιμών στη γειτονική χώρα, που δεν επιτρέπουν ουσιαστική μεταφορά πιέσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας.

Σε υποθετικό σενάριο εγχώριας παρέμβασης, η επίπτωση για τη ΔEΗ δεν θα ήταν γραμμική, καθώς το καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας επιτρέπει εξισορρόπηση της κερδοφορίας σε επίπεδο ομίλου και η τελική επίδραση εξαρτάται από τη συμπεριφορά των ΑΠΕ, την απόσυρση λιγνίτη και τη ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω, η AXIA διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και τιμή-στόχο €25,40, εκτιμώντας ότι το επενδυτικό αφήγημα της ΔEΗ παραμένει αμετάβλητο παρά τον ευρωπαϊκό θόρυβο γύρω από ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

