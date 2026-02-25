Ποντάρισμα JP Morgan στις ελληνικές τράπεζες, σύσταση overweight

Σύνοψη

Η JP Morgan επαναλαμβάνει σύσταση Overweight και στις τέσσερις ελληνικές τράπεζες ενόψει των αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου 2025, βλέποντας μέσο δυναμικό ανόδου ~19% με βάση τις νέες τιμές-στόχους για τον Δεκέμβριο 2027. Ο κλάδος διαπραγματεύεται με P/E 9,3x για το 2026 και αναμενόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 14,4%, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νέα μεσοπρόθεσμα επιχειρησιακά σχέδια και στην πρόοδο των πρόσφατων εξαγορών.

Η JP Morgan διατηρεί τη θετική της στάση απέναντι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ενόψει των αποτελεσμάτων του 4ου τριμήνου 2025, που δημοσιεύονται αυτή την εβδομάδα. Σε έκθεσή της με τίτλο «Greek Banks - Thoughts into 4Q25», η αμερικανική τράπεζα δίνει σύσταση Overweight (θετική αξιολόγηση που υπερτερεί της αγοράς) και στις τέσσερις τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Οι αναλυτές αναμένουν ένα στέρεο τρίμηνο με υγιή ανάπτυξη δανείων, ισχυρές προμήθειες και σταθερή ποιότητα ενεργητικού, παρά την εποχική αύξηση δαπανών.

Τι αλλάζει τώρα

Βασικές αλλαγές ► Αυξάνεται η τιμή-στόχος για Alpha Bank στα 4,30 ευρώ (από 4,20 ευρώ) και για Τράπεζα Πειραιώς στα 10,00 ευρώ (από 9,40 ευρώ). ► Μειώνεται η τιμή-στόχος για Eurobank στα 4,40 ευρώ (από 4,50 ευρώ) και για Εθνική Τράπεζα στα 15,70 ευρώ (από 16,40 ευρώ). ► Διατηρείται σύσταση Overweight και στις τέσσερις τράπεζες, με μέσο δυναμικό ανόδου περίπου 19% βάσει τιμών κλεισίματος 24ης Φεβρουαρίου 2026. ► Μετατοπίζεται ο ορίζοντας τιμών-στόχων στον Δεκέμβριο 2027 (από Ιούνιο 2027), αντανακλώντας νέο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο αποτίμησης. ► Εκτιμάται δείκτης διανομής κεφαλαίου (payout ratio) για την Εθνική Τράπεζα που ενδέχεται να φτάσει το 70% για τα αποτελέσματα 2025, υποδηλώνοντας ανοδικό περιθώριο στις επιστροφές κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την JP Morgan, οι νέες τιμές-στόχοι για τον Δεκέμβριο του 2027 (πριν Ιούνιος 2027) διαμορφώνονται ως εξής: Alpha Βank στα 4,30 ευρώ από 4,20 ευρώ πριν, Eurobank στα 4,40 ευρώ από 4,50 ευρώ πριν, Εθνική Τράπεζα στα 15,70 ευρώ από 16,40 ευρώ και Τράπεζα Πειραιώς στα 10,00 ευρώ από 9,40 ευρώ πριν.

Σε σχέση με τις τιμές κλεισίματος της 24ης Φεβρουαρίου 2026, αυτό μεταφράζεται σε μέσο δυναμικό ανόδου περίπου 19%. Συνεπώς, ο αμερικανικός οίκος μειώνει ελαφρώς την τιμή-στόχο για Eurobank και ΕΤΕ και την αυξάνει σε Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Βank.

Η αγορά θα εστιάσει κυρίως στα νέα μεσοπρόθεσμα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών, με έμφαση στην προοπτική δανειστικής ανάπτυξης μετά το δυναμικό 2025, στις στρατηγικές διανομής κεφαλαίου και στην πρόοδο των πρόσφατων εξαγορών και συνεργειών, όπως η συναλλαγή Πειραιώς - Εθνική Ασφαλιστική και η απόκτηση Eurolife από τη Eurobank.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο κλάδος διαπραγματεύεται με μέσο P/E 9,3 φορές για το 2026 (δείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή) και 8,3 φορές για το 2027, ενώ ο λόγος P/TBV (τιμή προς ενσώματη λογιστική αξία) διαμορφώνεται σε 1,3 φορές και 1,2 φορές, αντίστοιχα.

Η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROTE (Return on Tangible Equity) αναμένεται στο 14,4% για το 2025 και το 2026 και στο 14,8% για το 2027, ενώ η μέση μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 4,8% το 2026 και στο 5,4% το 2027.

Για το 4ο τρίμηνο του 2025, η JP Morgan εκτιμά καθαρά κέρδη 214 εκατ. ευρώ για την Alpha Βank (4% πάνω από το consensus -μέσος όρος εκτιμήσεων αναλυτών), 352 εκατ. ευρώ για τη Eurobank (1% πάνω από τo consensus), 252 εκατ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 254 εκατ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (2% πάνω από τη consensus). Στην Alpha Βank το τρίμηνο χαρακτηρίζεται ως «στερεό αλλά χωρίς εκπλήξεις», ενώ στη Eurobank το ενδιαφέρον στρέφεται στο ανανεωμένο μεσοπρόθεσμο πλάνο και σε τυχόν νέα μηνύματα για τη συμφωνία Eurolife.

Στην Εθνική Τράπεζα οι αναλυτές βλέπουν ανοδικό περιθώριο στη διανομή κεφαλαίου με δείκτες διανομών που μπορεί να φτάσουν το 70% για το 2025, ενώ για την Πειραιώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Capital Markets Day της 5ης Μαρτίου.

Τέλος, η JP Morgan θεωρεί ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος παραμένει ελκυστικός, καθώς προσφέρει μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 15% με ελκυστική αποτίμηση. Παρότι ο κλάδος έχει σημειώσει άνοδο 10% από την αρχή του έτους, οι νέες τιμές-στόχοι υποδηλώνουν σημαντικό ακόμα περιθώριο ανόδου. Οι κύριοι κίνδυνοι παραμένουν οι ταχύτερες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και μία πιθανή επιβράδυνση της μακροοικονομικής πορείας, ωστόσο η συνολική στάση της τράπεζας παραμένει αισιόδοξη.

