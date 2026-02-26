Η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων Πειραιώς από 6 οίκους

Με κέρδη 250 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο του 2025, η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε τη χρονιά επιβεβαιώνοντας ότι η λειτουργική της δυναμική παραμένει ισχυρή, παρά τις σημαντικές έκτακτες επιβαρύνσεις που «φόρτωσαν» τα αποτελέσματα.

Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ουσιαστικά σε ευθυγράμμιση με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, ωστόσο η εικόνα πίσω από τους αριθμούς είναι πιο σύνθετη, με τους αναλυτές να στέκονται τόσο στην ανθεκτικότητα των εσόδων όσο και στη μείωση των κεφαλαιακών δεικτών λόγω της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η Goldman Sachs δίνει σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 10,50 ευρώ, βασισμένη σε αποτίμηση 10,25 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027. Η αμερικανική τράπεζα βλέπει τα έσοδα να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις κατά 8% στο δ’ τρίμηνο και θεωρεί ότι οι βασικοί κίνδυνοι εστιάζουν κυρίως σε επιβράδυνση δανειακής ανάπτυξης ή μεγαλύτερη πίεση στα περιθώρια.

Η JP Morgan διατηρεί σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 10,00 ευρώ, βασισμένη σε μοντέλο Gordon Growth με εκτιμώμενη ROTE 15,3% το 2027. Ο οίκος χαρακτηρίζει το τρίμηνο «θορυβώδες» λόγω Εθνικής Ασφαλιστικής και one-offs, αλλά τονίζει ότι οι βασικές τάσεις εσόδων και η κερδοφορία παραμένουν ισχυρές, με ελκυστική αποτίμηση σε 7,8 φορές P/E 2027 και 1,1 φορές P/TBV.

Η Jefferies διατηρεί σύσταση Buy, αλλά πιο συντηρητική τιμή-στόχο στα 8,60 ευρώ, που συνεπάγεται περιορισμένο περιθώριο ανόδου περίπου 7% από τα τρέχοντα επίπεδα. Ο οίκος αναγνωρίζει τη δυναμική στις προμήθειες και τη βελτίωση του κόστους κινδύνου, ωστόσο εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός ως προς την κεφαλαιακή βάση μετά την ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η Citi διατηρεί σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 10,20 ευρώ, βλέποντας αναμενόμενη συνολική απόδοση άνω του 30% συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος. Η αποτίμηση βασίζεται σε βιώσιμη ROTE 13,8% και κόστος ιδίων κεφαλαίων 10,6%, με τον οίκο να υπογραμμίζει ότι τα 83 εκατ. ευρώ αρνητικών έκτακτων στο τρίμηνο δεν αλλοιώνουν τη βασική επενδυτική ιστορία.

Η Mediobanca διατηρεί σύσταση Outperform και τιμή-στόχο τα 10,00 ευρώ, εκτιμώντας ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε 1,2 φορές P/TE και 9-8 φορές τα κέρδη 2026-2027, με προσδοκώμενη ROTE 15%-16% τα επόμενα έτη. Ο οίκος θεωρεί ότι το δ’ τρίμηνο ήταν «καθοριστικό», με έκτακτες επιβαρύνσεις ενόψει του νέου επιχειρηματικού πλάνου, αλλά με ανθεκτικές υποκείμενες τάσεις.

Η Autonomous (Bernstein) διατηρεί σύσταση Outperform με τιμή-στόχο τα 9,87 ευρώ, επισημαίνοντας ότι η μετοχή παραμένει από τις φθηνότερες στην Ευρώπη, σε 7,9 φορές και 7,5 φορές τα κέρδη 2026-2027 αντίστοιχα. Ο οίκος κάνει λόγο για «decent print» στο τρίμηνο, με σημαντική υπέρβαση στις προμήθειες και θετικό read-across για τον κλάδο.

Συνολικά, οι τιμές-στόχοι κινούνται μεταξύ 8,60 και 10,50 ευρώ, με τo σύνολο των οίκων να διατηρεί θετικές συστάσεις (Buy/Outperform/Overweight) και να τοποθετεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην ημέρα των κεφαλαιαγορών (Capital Markets Day) της 5ης Μαρτίου, όπου θα δοθούν οι νέοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι.

Τι είδαν στα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου και 2025

Σύμφωνα με τη Citi, τα 250 εκατ. ευρώ κερδών ήρθαν παρά τα αρνητικά έκτακτα ύψους 83 εκατ. ευρώ, με τα προσαρμοσμένα κέρδη να ανέρχονται σε 333 εκατ. ευρώ. Η ίδια ανάλυση υπογραμμίζει ότι τα έσοδα προ προβλέψεων κινήθηκαν 11% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, χάρη κυρίως στην εντυπωσιακή επίδοση των προμηθειών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 26% σε τριμηνιαία βάση και κατά 15% έναντι των προσδοκιών. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής, με περίπου 10 εκατ. ευρώ στις προμήθειες για έναν μόλις μήνα ενοποίησης, αλλά και η ισχυρή επίδοση σε επενδυτική τραπεζική και διαχείριση κεφαλαίων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Goldman Sachs σημειώνει ότι τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν 8% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, με τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα να υπερκαλύπτουν τη σταθερή πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 477 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, ένδειξη ότι η πίεση στα περιθώρια δείχνει να σταθεροποιείται, αν και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε στο 2,20%.

Η JP Morgan κάνει λόγο για «θορυβώδες» τρίμηνο λόγω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής και των πολλαπλών έκτακτων εγγραφών, ωστόσο επισημαίνει ότι οι βασικές τάσεις παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές, με τα βασικά έσοδα 8% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις και την κερδοφορία ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 15,6% για το 2025, πάνω από τον αρχικό στόχο. Επιπλέον, οι διανομές για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε 592 εκατ. ευρώ, με προτεινόμενο μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό payout 55%, αυξημένο από 50% προηγουμένως.

Στο μέτωπο της ποιότητας ενεργητικού, η εικόνα συνεχίζει να βελτιώνεται. Η Citi καταγράφει μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2% από 2,5% το προηγούμενο τρίμηνο, με το υποκείμενο κόστος κινδύνου να διαμορφώνεται σε 31 μονάδες βάσης. Αντίστοιχα, η Jefferies επισημαίνει ότι ο δείκτης κάλυψης των NPEs αυξήθηκε στο 73%, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου κινήθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Η κεφαλαιακή βάση αποτέλεσε το πιο «ευαίσθητο» σημείο του τριμήνου. Ο δείκτης CET1 υποχώρησε στο 12,7%, από 14,4% το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην επίπτωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία επιβάρυνε τον δείκτη κατά περίπου 170 μονάδες βάσης, καθώς και στην αυξημένη διανομή κερδών.

Οι αναλυτές, ωστόσο, εμφανίζονται καθησυχαστικοί, θεωρώντας ότι η μείωση αντανακλά στρατηγικές επιλογές και όχι επιδείνωση της οργανικής κεφαλαιακής δημιουργίας.

Πλέον, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το βλέμμα της αγοράς στρέφεται πλέον στο Capital Markets Day της 5ης Μαρτίου, όπου η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει το νέο μεσοπρόθεσμο πλάνο. Οι περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν ότι εκεί θα κριθεί ο επόμενος καταλύτης για τη μετοχή, με έμφαση στους στόχους κερδοφορίας, στη δυναμική της Εθνικής Ασφαλιστικής και στην πορεία της κεφαλαιακής ενίσχυσης μετά την αυξημένη διανομή.