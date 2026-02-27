Eurobank: Buy από έξι οίκους, πώς διαβάζουν Q4 και νέο πλάνο

Ισχυρό αλλά χωρίς «εκπλήξεις» χαρακτηρίζεται το κλείσιμο του 2025 για τη Eurobank από τους ξένους και εγχώριους οίκους, με το δ’ τρίμηνο να επιβεβαιώνει τη δυναμική της τράπεζας και το νέο business plan 2026-2028 να θέτει υψηλούς αλλά ρεαλιστικούς στόχους.

Η Citi με σύσταση «αγοράς» και τιμή-στόχο τα 4,70 ευρώ χαρακτηρίζει θετικό το νέο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει καθησυχαστικό ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή περίπου 10% ετησίως και RoTE περίπου 17% έως το 2028.

Οι στόχοι αυτοί στηρίζονται σε οργανική αύξηση δανείων 7,5% ετησίως, αύξηση προμηθειών 7% ετησίως (εξαιρουμένων επιδράσεων από εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο), συγκρατημένη αύξηση λειτουργικών εξόδων περίπου 5% ετησίως και σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους κινδύνου προς τις 50 μονάδες βάσης έως το 2028. Η Citi εκτιμά ότι το νέο πλάνο ενδέχεται να οδηγήσει σε ήπιες ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδοφορίας από την αγορά, καθώς οι αναλυτές θα ενσωματώσουν τις νέες παραδοχές στα μοντέλα τους.

Η Deutsche Bank δίνει σύσταση «αγοράς» και τιμή-στόχο τα 4,10 ευρώ και κάνει λόγο για «ισχυρό τέλος χρήσης», με τα υποκείμενα καθαρά κέρδη στα 354 εκατ. ευρώ να κινούνται οριακά πάνω από τις εκτιμήσεις.

Ξεχωρίζει τη δυναμική των βασικών εσόδων, κυρίως στις προμήθειες, ενώ σημειώνει ότι τα έσοδα από συναλλαγές περιόρισαν μέρος της υπεραπόδοσης. Το RοTBV 15,6% για το 2025 θεωρείται ευθυγραμμισμένο με τον στόχο, ωστόσο η τράπεζα εκτιμά ότι το νέο πλάνο ενσωματώνει σημαντικό βαθμό συντηρητισμού, ιδίως στο σκέλος των εσόδων από τόκους και του payout.

Η ΑΧΙΑ-Αlpha Finance με σύσταση «αγορά-high risk» και στόχο τιμής τα 4,10 ευρώ επισημαίνει ότι τα βασικά μεγέθη κινήθηκαν πάνω από τις δικές τους προβλέψεις, με NII 647 εκατ. ευρώ και προμήθειες +11% σε τριμηνιαία βάση.

Η οργανική πιστωτική επέκταση 5,3 δισ. ευρώ για το 2025 ξεπέρασε τον στόχο, ενώ το CET1 στο 15,6% προσφέρει κεφαλαιακό «μαξιλάρι». Το business plan προβλέπει RoTE 17% το 2028, EPS CAGR 10% και σωρευτικές διανομές άνω των 2,6 δισ. ευρώ, με payout άνω του 55%. Ο οίκος χαρακτηρίζει τη Eurobank προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των συστημικών.

Η NBG Securities με τιμή-στόχο τα 4,60 ευρώ και σύσταση «υπεραπόδοσης» κάνει λόγο για ποιοτικό σύνολο αποτελεσμάτων, με ανάκαμψη του NII και επιτάχυνση των προμηθειών. Ξεχωρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, με NPE στο 2,6% και κάλυψη άνω του 95%, καθώς και τη διανομή 717 εκατ. ευρώ (55% payout). Το νέο business plan ενισχύει, κατά την NBG, την ορατότητα κερδοφορίας έως το 2028.

Η Jefferies και ο Alexander Demetriou με τιμή-στόχο τα 4,90 ευρώ και σύσταση «αγοράς» βλέπουν «ισχυρή ορμή για φέτος». Εστιάζουν στη σταθεροποίηση του επιτοκιακού περιθωρίου, στην ισχυρή πιστωτική επέκταση και στην υπεραπόδοση των προμηθειών έναντι των εκτιμήσεων. Το RoTBV 16% το 2025 και ο στόχος για περίπου 17% το 2028 επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τον οίκο, τη διατηρήσιμη υψηλή απόδοση κεφαλαίων.

Τέλος, η UBS δίνει τιμή-στόχο τα 4,60 ευρώ με σύσταση «αγοράς» και χαρακτηρίζει το πλάνο «εντυπωσιακό», αλλά σε μεγάλο βαθμό ήδη ενσωματωμένο στις προβλέψεις. Η UBS υπογραμμίζει ότι η αύξηση EPS 10% ετησίως έως το 2028 και η διατήρηση payout 55% συνδυάζονται με CET1 άνω του 14%, αφήνοντας ευελιξία για εξαγορές. Η ισχυρή συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων και η γεωγραφική διαφοροποίηση θεωρούνται βασικά πλεονεκτήματα.