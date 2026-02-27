Πού εστιάζουν οι αναλυτές στα αποτελέσματα της Alpha Bank

Με καθαρά κέρδη 237 εκατ. ευρώ έκλεισε η Alpha Bank το δ' τρίμηνο 2025, επίδοση αυξημένη κατά 28% σε τριμηνιαία και 50% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς κατά 16%.

Σε κανονικοποιημένη βάση, τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 225 εκατ. ευρώ, περίπου 5% υψηλότερα από το consensus, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει η τράπεζα σε επίπεδο εσόδων και ελέγχου κόστους.

Οι διεθνείς οίκοι διατηρούν θετική στάση για τη μετοχή. Η Citi δίνει τιμή-στόχο τα 4,90 ευρώ και σύσταση Buy, η JP Morgan τοποθετεί την τιμή-στόχο στα 4,30 ευρώ με σύσταση Overweight, η Jefferies στα 4,15 ευρώ με σύσταση Buy, ενώ η BofA στα 4,41 ευρώ επίσης με σύσταση Buy. Με τη μετοχή να διαπραγματεύεται κοντά στα 3,80 ευρώ, τα περιθώρια ανόδου που προκύπτουν από τις αποτιμήσεις παραμένουν διψήφια, διατηρώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών σε υψηλά επίπεδα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 413 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένα με τις προβλέψεις των αναλυτών. Η αύξηση των όγκων δανείων και η συγκράτηση του κόστους χρηματοδότησης αντιστάθμισαν τη συνεχιζόμενη πίεση στα περιθώρια.

Οι προμήθειες αποτέλεσαν και πάλι τον βασικό μοχλό υπέρβασης, ενισχυμένες κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με ώθηση από εταιρικές εκταμιεύσεις, διαχείριση ακινήτων και δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων.

Σε επίπεδο κόστους, οι λειτουργικές δαπάνες κινήθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των προ προβλέψεων κερδών, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις κατά περίπου 5%. Ωστόσο, το κόστος κινδύνου αυξήθηκε στις 58 μονάδες βάσης το τρίμηνο, υψηλότερα από το προηγούμενο, αντανακλώντας αυξημένες προβλέψεις. Παρά ταύτα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 3,6%, με κάλυψη στο 58%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της ποιότητας ενεργητικού.

Κομβικό στοιχείο των αποτελεσμάτων αποτελεί η αναβάθμιση του δείκτη διανομής στους μετόχους για το 2025 στο 55% από 50%, σε ευθυγράμμιση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί κατά το ήμισυ μέσω μερίσματος και κατά το υπόλοιπο μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών, ενισχύοντας το προφίλ κεφαλαιακής απόδοσης προς τους μετόχους.

Ο δείκτης πλήρως εφαρμοσμένου CET1 διαμορφώθηκε στο 15%, μειωμένος κατά 70 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, εξέλιξη που αποδίδεται στην αυξημένη διανομή, σε συναλλαγές εξαγορών και στην άνοδο των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού. Παρά τη μείωση, το κεφαλαιακό απόθεμα παραμένει ισχυρό.

Σε επίπεδο καθοδήγησης, η διοίκηση θέτει για το 2026 στόχο κανονικοποιημένων κερδών ανά μετοχή 0,40 ευρώ, δηλαδή αύξηση περίπου 11% σε σχέση με το 2025, εκτίμηση που χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές συμβατή με τις προβλέψεις της αγοράς.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη στρατηγική και τους μεσοπρόθεσμους στόχους αναμένονται στην Ημέρα Επενδυτών το 2ο τρίμηνο.