Εισηγμένες: Σήμα για νέο ρεκόρ στην κερδοφορία

Θετική εντύπωση έχουν προκαλέσει στους αναλυτές τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν δημοσιεύσει μέχρι σήμερα δώδεκα εισηγμένοι όμιλοι, καθώς μετά από αυτά, αυξάνονται δραστικά οι πιθανότητες να δούμε τα συνολικά περυσινά εταιρικά κέρδη στο ΧΑ να ξεπερνούν την επίδοση του 2024, δηλαδή τα 11,5 δισ. ευρώ.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τα εταιρικά κέρδη του 2024 είχαν διαμορφωθεί αθροιστικά στα 11,5 δισ., έναντι 10,8 δισ. ευρώ κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Παράγοντες της αγοράς είχαν τότε αμφισβητήσει το κατά πόσο τα κέρδη του 2025 θα μπορούσαν να επαναλάβουν αυτά τα εξαιρετικά επίπεδα και πόσο μάλλον να τα υπερβούν.

Οι βασικοί λόγοι της ανησυχίας εστιάζονταν κατά κύριο λόγο σε τρεις κλάδους: Πρώτον, στον τραπεζικό, καθώς αναμενόταν μια συρρίκνωση στο καθαρό τους επιτοκιακό περιθώριο λόγω των κινήσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα. Δεύτερον, στον κυκλικό κλάδο των διυλιστηρίων. Και τρίτον, στις εταιρείες ακινήτων, καθώς ήταν αμφίβολο το κατά πόσο θα ήταν σε θέση να επαναληφθούν οι μεγάλες αυξήσεις στις εύλογες αξίες των περιουσιακών τους στοιχείων από τους ορκωτούς εκτιμητές.

Ο φόβος για μείωση των τραπεζικών κερδών δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη, με τις πέντε μεγαλύτερες εισηγμένες του κλάδου (οι τέσσερις συστημικές και η Κύπρου) να εμφανίζουν αθροιστικά ελαφρά αυξημένη κερδοφορία (από τα 4,834 στα 5,016 δισ. ευρώ) και αυτό παρά το γεγονός ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν πτώση.

Η συνολική εικόνα στον κλάδο αναμένεται να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο όταν θα ανακοινώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις και τα δύο άλλα εισηγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Optima Bank και Crediabank).

Κατά το πρώτο μισό του 2025, τα δύο μεγάλα διυλιστήρια (Hellenic Energy και Motor Oil) είχαν παρουσιάσει μειωμένες κερδοφορίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της προηγούμενης χρονιάς, εξέλιξη όμως που αναστράφηκε κατά το δεύτερο μισό του 2025 τουλάχιστον για την περίπτωση της Hellenic Equity (βελτίωση περιθωρίων διύλισης).

Σε ότι αφορά τώρα τις εταιρείες ακινήτων, αυτές πέρα από την περυσινή βελτίωση των λειτουργικών τους επιδόσεων, πιθανολογείται βάσιμα ότι θα ανακοινώσουν αθροιστικά και βελτιωμένη «κάτω γραμμή», ιδίως αν συνεκτιμηθούν τα ετήσια αποτελέσματα της Premia Properties και οι λογιστικές καταστάσεις εννεαμήνου της Lamda Development.

Κατά τα άλλα, βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις αναμένεται να παρουσιάσουν οι κλάδοι των κατασκευών (πχ ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Aktor Group, Avax) της πληροφορικής (πχ Profile, Performance Technologies, Real Consulting, Space Hellas, QNR), οι περισσότερες βιομηχανίες (πχ πέρα από την Coca-Cola HBC που έχει δημοσιεύσει τις επιδόσεις της, η ΔΕΗ, η Cenergy, η ElvalHalcor, η Παπουτσάνης, η Mevaco, κ.λπ.).

Ιδια εικόνα και από εισηγμένες άλλων κλάδων όπως (πέρα από την Ideal Holdings που δημοσίευσε αποτελέσματα), ο ΟΠΑΠ, η Viohalco, η Quest Holdings, η Fourlis, η Sarantis, η Lavipharm, η AS Company, η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, κ.λπ.

Μια αθροιστική κερδοφορία που για τη χρήση 2025 θα ξεπεράσει τα 11,5 δισ. ευρώ -εφόσον η εκτίμηση αυτή επιβεβαιωθεί στην πράξη- και με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στο ΧΑ να ανέρχεται στα 157,1 δισ. ευρώ (κλείσιμο 27/2/2026), προκύπτει ένας μέσος δείκτης P/E χαμηλότερος (ή και αρκετά χαμηλότερος) του 13,6, καθώς και προοπτικές για χρηματικές διανομές που θα ξεπεράσουν μέσα στο 2026 τα έξι δισ. ευρώ (μερισματική απόδοση άνω του 3,8%).

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των δώδεκα εισηγμένων εταιρειών που έχουν ανακοινώσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) η αθροιστική κερδοφορία το 2025 είναι υψηλότερη κατά 8,77% (από τα 6,41 στα 6,97 δισ. ευρώ).