Ανεβάζει στα €17,8 την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ η Eurobank Equities

Μετά από ένα σύμφωνο με τις εκτιμήσεις 2025, με το EBITDAaL αυξημένο κατά 2% σε ετήσια βάση, η διοίκηση έχει καθοδηγήσει για ανάπτυξη περίπου 3% το 2026, σημειώνει η Eurobank Equities σε ανάλυση με την οποία ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 17,80 ευρώ από 16,10 ευρώ και διατηρεί σύσταση hold.

Η δυναμική στηρίζεται σε δύο πυλώνες: ανθεκτική κινητή τηλεφωνία (μετακίνηση από pre- σε post-paid, πολιτική “more-for-more” τιμολόγησης και τιμαριθμική αναπροσαρμογή βάσει ΔΤΚ· εκτιμούμε ~+3%) και στοχευμένη αποδοτικότητα σε δίκτυο και εξυπηρέτηση πελατών, με αυξανόμενη αξιοποίηση AI, σε συνδυασμό με σταθερό ενεργειακό κόστος και εξοικονομήσεις προσωπικού.

Αντίθετα, η λιανική στη σταθερή τηλεφωνία αναμένεται να παραμείνει υποτονική· περιορίζουμε την ανάπτυξη στο ~1%, καθώς η ένταση του ανταγωνισμού αναμένεται να παραμείνει αυξημένη, αντισταθμίζοντας εν μέρει την αυξανόμενη διείσδυση FTTH και την ανάπτυξη της PayTV.

Η διοίκηση τροποποίησε την πολιτική αμοιβής μετόχων, συνδέοντας πλέον τις χρηματικές διανομές με την πραγματική δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε διανομή €532 εκατ. (~7,5% απόδοση) για το 2026 (με βάση την επίδοση του 2025), αποτελούμενη από €355 εκατ. μέρισμα (€0,877 DPS) και €177 εκατ. επαναγορά ιδίων μετοχών.

Στην ελληνική σταθερή τηλεφωνία, η ΔΕΗ έχει αναδειχθεί σε ανταγωνιστή με υποδομές, συνδυάζοντας επιταχυνόμενη ανάπτυξη δικτύου με εμφανώς χαμηλότερη τιμολόγηση οπτικής ίνας. Η σύγκριση πακέτων επιβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ είναι ουσιωδώς φθηνότερη, γράφουν οι αναλυτές. Ωστόσο, η αρχική πορεία παραμένει περιορισμένη, υποδηλώνοντας ότι η τιμή από μόνη της δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ουσιαστική μετατόπιση μεριδίων.

Η χρηματιστηριακή αυξάνει την τιμή-στόχο στα €17,8, αποτιμώντας πλέον τον OTE σε ~5x EV/EBITDA 1 έτους forward (ευθυγραμμισμένο με τον τρέχοντα πολλαπλασιαστή), με μέτρια έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, την οποία θεωρεί δικαιολογημένη λόγω του διαρθρωτικά χαμηλότερου ρυθμού ανάπτυξης και της περιορισμένης δυνατότητας περαιτέρω re-rating. Παρ’ όλα αυτά, η ορατή απόδοση μετρητών ~7–8% καθιστά τη μετοχή σε μεγάλο βαθμό απομειωμένου κινδύνου και την τοποθετεί ως αξιόπιστο επενδυτικό όχημα εισοδήματος για επενδυτές με προσανατολισμό στην απόδοση.