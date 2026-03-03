#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Aegean: «Κόβει» την τιμή-στόχο η Barclays

Μειωμένη τιμή-στόχο αλλά και περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα εκτιμά ο επενδυτικός οίκος. Η μετοχή δέχτηκε ισχυρές πιέσεις στη χθεσινή συνεδρίαση, καταγράφοντας πτώση 7% στα 12,76 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 3 Μαρτίου 2026 - 09:03

Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean δίνει σε έκθεσή της η Barclays, μετά και τα νέα δεδομένα με την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου. 

Ο οίκος μειώνει την τιμή-στόχο στα 15,7 από 16,6 ευρώ, διαβλέποντας ωστόσο περιθώριο ανόδου άνω του 15% από τα τρέχοντα επίπεδα. 

Σημειώνεται ότι ο τίτλος δέχτηκε ισχυρές πιέσεις στη χθεσινή συνεδρίαση, καταγράφοντας πτώση 7% στα 12,76 ευρώ. 

