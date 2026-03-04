Πληροφορική: Ξεπούλημα λόγω πολέμου σε... αμυντικό κλάδο!

«Αν υπάρχει μια δραστηριότητα που θα επηρεαστεί -τουλάχιστον άμεσα- σε πολύ περιορισμένο βαθμό από τις επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, αυτή είναι η πληροφορική» επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι κατά τις τελευταίες χρηματιστηριακές συνεδριάσεις έχει καταγραφεί μια εντονότατη πίεση στις αποτιμήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του κλάδου, «οι εταιρείες πληροφορικής δεν επηρεάζονται σημαντικά ούτε από μια αύξηση του ενεργειακού κόστους, ούτε από τις εξελίξεις στο μέτωπο των πρώτων υλών, ούτε φυσικά και από τις τουριστικές αφίξεις στη χώρα μας.

Οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου έχουν πολύ μεγάλο υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων, που τους εξασφαλίζει μια σαφώς ικανοποιητική πορεία για φέτος. Ακόμη και αν κάποιες από τις νέες δουλειές που διεκδικούν από τον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό πάνε λίγο πιο πίσω, θεωρώ πως θα πρόκειται για μια πρόσκαιρη αναβολή και για μια περιορισμένη χρονική μετακύλιση όσων εξελίξεων είχαν δρομολογηθεί».

Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις στο ταμπλό του ΧΑ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα ορατές και για τις μετοχές του συγκεκριμένου κλάδου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, τα χθεσινά κλεισίματα των μετοχών βρίσκονται σαφώς πιο κάτω σε σχέση με αυτά της περασμένης Παρασκευής (27/2/2026, πριν ξεκινήσει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή) και φυσικά ακόμη πιο χαμηλά σε σύγκριση με τα υψηλά του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Χρηματιστηριακός αναλυτής αποδίδει την κατάσταση αυτή σε μια σειρά από λόγους: «Υπάρχουν αρκετοί επενδυτές που είδαν να σπάνε τα margins και προχώρησαν σε πωλήσεις τίτλων προκειμένου να καλυφθούν. Οι περισσότερες ρευστοποιήσεις ωστόσο προήλθαν από Έλληνες μικροεπενδυτές που επηρεάστηκαν από το γενικότερο περιβάλλον και επέλεξαν να μειώσουν τις θέσεις τους σε μετοχικούς τίτλους.

Κάποιοι από αυτούς μάλιστα το έπραξαν χωρίς δισταγμό, καθώς είτε είχαν αποκτήσει τις μετοχές αυτές με πολύ χαμηλότερο μέσο κόστος κτήσης -οπότε κλείδωσαν κέρδη- είτε είχαν τοποθετηθεί με βραχυπρόθεσμα-κερδοσκοπικά κριτήρια, τα οποία ξεθώριασαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Προφανώς, κανείς δεν θα περίμενε ότι σε μια περίοδο έντονης διόρθωσης στο ταμπλό οι μετοχές πληροφορικής θα έμεναν αλώβητες, αλλά σε θεωρητική βάση τουλάχιστον, θα έπρεπε να επιδείξουν μια κάπως καλύτερη συμπεριφορά σε σύγκριση με αυτή του μέσου όρου της αγοράς.

Υπάρχουν πάντως και ορισμένοι οι οποίοι θεωρούν πως μέσα από την τρέχουσα φάση διόρθωσης θα ξεκαθαρίσουν τα μετοχικά κεφάλαια των εταιρειών πληροφορικής, καθώς θα παραμείνουν σε αυτά κατά κύριο λόγο όσοι πραγματικά πιστεύουν στον κλάδο. Επίσης, στο βαθμό που η πτώση θα συνεχιστεί, θα αποτελέσει για ορισμένους τολμηρούς και ευκαιρία τοποθετήσεων σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών».