Pantelakis Securities: Ανεβάζει στα €6,9 την τιμή-στόχο για Alter Ego

Σε ανακοίνωση προς το χρηματιστήριο, η Alter Ego Media (AEM) ανακοίνωσε χθες (μετά το κλείσιμο της αγοράς) την εξαγορά ποσοστού 50,1% της More.gr -μιας από τις κορυφαίες πλατφόρμες ηλεκτρονικής διάθεσης εισιτηρίων (e-ticketing) σε Ελλάδα και Κύπρο- έναντι αρχικού τιμήματος €20 εκατ., δηλαδή €40 εκατ. σε όρους EV πλήρους ιδιοκτησίας (Enterprise Value). Η αποτίμηση αυτή αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή EV/EBIT 7,7x για το 2025 (αξία επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων), σημειώνει ανάλυση της Pantelakis Securities.

Σημαντικό είναι ότι η More.gr προβλέπει για το 2026 έσοδα €11 εκατ. και EBIT (λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων) €5,2 εκατ. Από την πλευρά μας, εκτιμούμε ετήσια αύξηση εσόδων και κερδών κατά 18% και 20% αντίστοιχα, σε €13 εκατ. και €6,2 εκατ. το 2027, αντίστοιχα. Με βάση τις εκτιμήσεις μας, αυτό συνεπάγεται πολλαπλασιαστή EV/EBIT 9,6x για το 2027e για τη συγκεκριμένη συμφωνία, γράφει η χρηματιστηριακή.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου 2025, η AEM ανακοίνωσε τη συμμετοχή της κατά 40% στη Stages Network, έναντι συνολικού τιμήματος €4 εκατ. σε μετρητά, που συνεπάγεται €10 εκατ. EV σε όρους πλήρους ιδιοκτησίας, σηματοδοτώντας την είσοδο του ομίλου στον ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο του live entertainment.

Δεδομένου ότι η AEM διατηρεί διοικητικό έλεγχο (management control), η Stages Network θα ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.

Μαζί με τη Stages Network, η εξαγορά της More.gr αποτελεί συμπληρωματική στρατηγική επένδυση που ενισχύει την αξία για τους μετόχους, κατά την άποψή μας, και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της AEM για περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, ενισχύοντας τις προοπτικές κερδοφορίας.

Με την ενίσχυση της παρουσίας της στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο του πολιτισμού και του live entertainment, η AEM προσθέτει έναν τρίτο πυλώνα ανάπτυξης (ticketing, sponsorships, licensing), δημιουργώντας πρόσθετο «μαξιλάρι» έναντι της κυκλικότητας της διαφημιστικής αγοράς, η οποία είναι πιο έντονη σε περιόδους πριν από την ψηφιακή εποχή.

Η διαφήμιση παραμένει η βασική πηγή εσόδων, αντιπροσωπεύοντας 85% των συνολικών εσόδων της AEM για την περίοδο 2025-27, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Οι δύο συμφωνίες αυξάνουν την τιμή-στόχο κατά €0,35, στα €6,90 ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 27%.

Για το FY 2027e (οικονομικό έτος 2027 - εκτίμηση), αναμένουμε ότι συνολικά (More.gr και Stages Network μαζί) η επιχειρηματική μονάδα Live Entertainment της AEM θα εμφανίσει:

Πωλήσεις: €21,4 εκατ.

EBITDA: €8,7 εκατ.

EBIT: €8,3 εκατ.

Καθαρά κέρδη: €5,1 εκατ.

Σε μετα-συναλλακτική βάση (post-transaction basis) και λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο συμφωνίες, πλέον εκτιμούμε για το 2027 ότι ο όμιλος θα εμφανίσει:

Έσοδα: €179,3 εκατ.

EBITDA: €75,8 εκατ.

EBIT: €48 εκατ.

Καθαρά κέρδη: €30,8 εκατ.

Τα παραπάνω συνεπάγονται αύξηση 9% στο EPS (Earnings per Share - κέρδη ανά μετοχή), πριν από συνέργειες (pre-synergies).