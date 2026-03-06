Euroxx: Τα νέα δεδομένα για την Alter Ego Media μετά την εξαγορά της More.gr

Η MORE.GR διαθέτει ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο, προσφέροντας υπηρεσίες πώλησης, διαμεσολάβησης και έκδοσης εισιτηρίων για ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις, σημειώνει η Euroxx μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς του 50,1% από την Alter Ego Media.

Η εταιρεία αναμένεται να καταγράψει έσοδα 11 εκατ. ευρώ το 2026, με EBIT (λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων) ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο EBIT 47,3%.

Με βάση την εκτίμηση για το EBIT του 2026 (2026E) και υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει σημαντικός δανεισμός, η συναλλαγή αποτιμάται περίπου στις 8 φορές τον δείκτη EV/EBIT (Enterprise Value προς λειτουργικά κέρδη). Σε προοπτική, αναμένονται σημαντικές συνέργειες, καθώς η εταιρεία διαμορφώνει ένα κάθετα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο, που περιλαμβάνει χώρους εκδηλώσεων, προώθηση events και πλέον και την έκδοση εισιτηρίων.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται επίσης με τη στρατηγική της Alter Ego Media για περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τη διαφημιστική αγορά.

Με βάση τις εκτιμήσεις για τις επιδόσεις της MORE.GR το 2026, αναμένουμε τα έσοδα του ομίλου να διαμορφωθούν στα 165 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπουμε ανοδική αναθεώρηση κατά περίπου 15% της εκτίμησης για το EBIT της χρονιάς στα περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Η Alter Ego Media συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι διεθνών συγκρίσιμων εταιρειών, με δείκτη EV/EBIT 6,5x βάσει των εκτιμήσεών μας για το 2026, που αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 76% σε σχέση με εταιρείες του κλάδου του live entertainment, ενώ οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της ticketing διαπραγματεύονται περίπου στις 19 φορές EV/EBIT.

Να σημειωθεί ότι η Euroxx δίνει για την Alter Ego Media τιμή στόχο 6,5 ευρώ και σύσταση overweight.