UBS: Re-rating story η Πειραιώς, νέα τιμή-στόχος

Σύσταση αγοράς για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς διατηρεί η UBS, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο στα 10,80 ευρώ από 10,20 ευρώ, μετά την παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας έως το 2030. Με βάση την τιμή των 7,04 ευρώ, η ελβετική επενδυτική τράπεζα βλέπει σημαντικό περιθώριο ανόδου για τη μετοχή, που ξεπερνά το 50%.

Ο οίκος εκτιμά ότι το νέο επιχειρηματικό πλάνο οδηγεί σε σταδιακή ενίσχυση της αποδοτικότητας, με τον δείκτη ROTE να διαμορφώνεται περίπου στο 16,4% έως το 2028, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η διοίκηση στοχεύει σε επίπεδα κοντά στο 17,5%, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 περίπου στο 13,5%.

Παράλληλα, η UBS προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 10,7% τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ οι διανομές προς τους μετόχους αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με το payout να φτάνει το 60% από το 2026 και μετά.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης στο νέο πλάνο της Πειραιώς είναι η ισχυρή πιστωτική επέκταση. Η τράπεζα στοχεύει σε ετήσια αύξηση εταιρικών δανείων περίπου 10% τα επόμενα τρία χρόνια και περίπου 9% σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ συνολικά τα εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να αυξάνονται με ρυθμό περίπου 8% ετησίως.

Η δυναμική αυτή αναμένεται να στηριχθεί από τη ζήτηση χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων, μικρομεσαίων εταιρειών, του αγροτικού τομέα αλλά και της ναυτιλίας, ενώ υπάρχει και περιθώριο ανάκαμψης στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία εκτιμάται ότι θα αυξάνονται περίπου 3% ετησίως από χαμηλή βάση.

Σημαντική ώθηση στα μη επιτοκιακά έσοδα αναμένεται να δώσει και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων ασφαλιστικών προϊόντων και διαχείρισης περιουσίας. Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει τη δραστηριότητα bancassurance, με στόχο τον διπλασιασμό των ασφαλίστρων και σημαντική αύξηση της συμβολής των προμηθειών στα συνολικά έσοδα της τράπεζας έως το τέλος της δεκαετίας.

Την ίδια ώρα, η UBS επισημαίνει ότι η Πειραιώς αναμένεται να διατηρήσει ισχυρή λειτουργική πειθαρχία, με τις λειτουργικές δαπάνες να αυξάνονται με περιορισμένο ρυθμό και τον δείκτη κόστους προς έσοδα να υποχωρεί κοντά στο 33% έως το 2028.

Παρά τις ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας, η μετοχή της τράπεζας εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, με δείκτη P/E περίπου 6,8 φορές για το 2027, στοιχείο που, σύμφωνα με τη UBS, αφήνει περιθώρια περαιτέρω επαναξιολόγησης της αποτίμησης.