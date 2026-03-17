Eurobank: Ανεβάζει την τιμή-στόχο, ποντάρει σε γενναίες διανομές η Jefferies

Αναβαθμίζει την τιμή-στόχο για τη Eurobank στα 5 ευρώ, από 4,90 ευρώ πριν, ο Αλέξανδρος Δημητρίου της Jefferies, διατηρώντας σύσταση αγοράς, καθώς βλέπει ενίσχυση της κερδοφορίας και σημαντική αύξηση των αποδόσεων προς τους μετόχους τα επόμενα χρόνια. Ο αναλυτής του αμερικανικού οίκου εκτιμά ότι η μετοχή προσφέρει περιθώριο ανόδου περίπου 45%, στηριζόμενος τόσο στη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών όσο και στη μετακύλιση των αποτιμήσεων στο 2028.

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής προσέγγισης αποτελεί η διατηρήσιμη υψηλή αποδοτικότητα, με την απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να αναμένεται στο 17% έως το 2028, από περίπου 16% το 2025.

Την ίδια στιγμή, η αποτίμηση παραμένει χαμηλή, με δείκτη P/E κοντά στις 6 φορές και P/TBV περίπου στη 1 φορά για το ίδιο έτος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη μερισματική πολιτική. Η Jefferies προβλέπει ότι το payout ratio θα διαμορφωθεί στο 55% το 2026 και θα αυξηθεί στο 60% από το 2027, με συνδυασμό μερισμάτων και επαναγορών μετοχών. Συνολικά, οι διανομές εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028, αυξημένες κατά 75% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία.

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, καθώς περίπου το 50% των κερδών προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Η παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε ασφάλειες και διαχείριση περιουσίας, ενισχύουν τη σταθερότητα των εσόδων.

Στην Κύπρο, οι συνέργειες από τις εξαγορές αναμένεται να ανέλθουν στα 140 εκατ. ευρώ, με την πλήρη ενσωμάτωση να ολοκληρώνεται έως το 2027, ενώ στον ασφαλιστικό κλάδο τα έσοδα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 200 εκατ. ευρώ έως το 2028, από περίπου 70 εκατ. ευρώ το 2025.

Παρά τη μικρή μείωση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 3%, λόγω αυξημένων επενδύσεων, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, καθώς οι επενδύσεις αυτές εκτιμάται ότι θα στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη.

Σε επίπεδο κεφαλαίων, ο δείκτης CET1 αναμένεται στο 14,6% το 2028, διατηρώντας «μαξιλάρι» άνω των στόχων της διοίκησης και δίνοντας ευελιξία για νέες κινήσεις ή επιπλέον διανομές.

Συνολικά, η Jefferies βλέπει τη Eurobank ως μία από τις πιο ισχυρές επιλογές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με συνδυασμό υψηλής αποδοτικότητας, γεωγραφικής διαφοροποίησης και αυξανόμενων αποδόσεων προς τους μετόχους.