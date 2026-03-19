Motor Oil: Top pick για Optima, στα 40,7 ευρώ η τιμή-στόχος

Ισχυρό κλείσιμο στο 2025 αναμένει η Optima για την Motor Oil, για την οποία διατηρεί τιμή-στόχο στα 40,7 ευρώ, με τη μετοχή να συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες επιλογές της για φέτος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, σε προσαρμοσμένη βάση (εξαιρουμένων αποθεμάτων και έκτακτων στοιχείων), τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA της εισηγμένης το τέταρτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 359 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 107,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 215 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 43 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Σε όρους IFRS, λαμβάνοντας υπόψη ζημία αποθεμάτων ύψους 56 εκατ. ευρώ, τα EBITDA προβλέπονται στα 303 εκατ. ευρώ (+52,2%), με τα καθαρά κέρδη να φθάνουν τα 170 εκατ. ευρώ το Q4, από 63 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Η ισχυρή αυτή επίδοση αποδίδεται κυρίως στα υψηλά περιθώρια διύλισης (cracks) και στους αυξημένους όγκους παραγωγής, που, όπως σημειώνει η Optima, αντισταθμίζουν με άνεση τις αρνητικές επιδράσεις από τις συναλλαγματικές κινήσεις.

Παράλληλα, η τράπεζα εκτιμά ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε τελική διανομή μερίσματος ύψους 1,35 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας τη συνολική απόδοση για το 2025 στα 1,70 ευρώ ανά μετοχή.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η Optima υπογραμμίζει ότι η Μotor Oil επωφελείται από ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων όπως ο πόλεμος στο Ιράν, που έχουν εκτοξεύσει τα περιθώρια στα μεσαία αποστάγματα. Ταυτόχρονα, θετική συμβολή αναμένεται από τη νέα μονάδα διαχωρισμού προπυλενίου, τη σταθερή λειτουργία της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής CCGT στην Κομοτηνή, καθώς και από την ενισχυμένη δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Optima θεωρεί ότι η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ισχυρής κερδοφορίας για το σύνολο του έτους, προβλέποντας EBITDA στα 1,1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 604 εκατ. ευρώ, αφήνοντας μάλιστα περιθώρια περαιτέρω ανοδικών αναθεωρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη και την αποτίμηση της μετοχής, η οποία διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 7,1 φορές για το 2026 (βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων), η Optima επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά», διατηρώντας τη Μotor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026.