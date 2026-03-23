#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στo Ενημερωτικό της Premia για τη ΔΠ ομολόγου έως €150 εκατ.

Η δημόσια προσφoρά της Premia αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 150.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του ΧΑ με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €150.000.000

Δημοσιεύθηκε: 23 Μαρτίου 2026 - 18:10

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1084η/23.3.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

•Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου Συνέχειας της εταιρείας με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση συνολικά 9.203.824 νέων μετοχών εκδόσεώς της, στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι οποίες θα διατεθούν ως αντάλλαγμα στους μετόχους της εξαγοραζόμενης εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «OTS Α.Ε.»

•Την έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου Συνέχειας της εταιρείας PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 150.000 ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως €150.000.000.

•Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο