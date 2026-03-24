Σαράντης: Ελκυστικό σημείο εισόδου στη μετοχή εντοπίζει η Eurobank Equities

Περιθώριο απόδοσης που αγγίζει το 20% βλέπει στη μετοχή η χρηματιστηριακή. Οι εξαγωγές οδηγούν το story της εισηγμένης, τονίζει. Αδικαιολόγητο το discount.

Σαράντης: Ελκυστικό σημείο εισόδου στη μετοχή εντοπίζει η Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 24 Μαρτίου 2026 - 12:37

Τη σύσταση buy και την τιμή-στόχο των 16 ευρώ για τη μετοχή της Σαράντης διατηρεί η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία σημειώνει ότι τα τρέχοντα επίπεδα του τίτλου προσφέρουν ελκυστικό σημείο εισόδου, δεδομένου ότι αναμένεται απόδοση άνω του 15% ως τον στόχο ή άνω του 18%, αν συνυπολογιστεί και η μερισματική απόδοση. 

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, ο όμιλος Σαράντη παραμένει σε τροχιά ενίσχυσης της κερδοφορίας, με τα περιθώρια να αποτελούν τον βασικό μοχλό αξίας. Η διοίκηση θέτει ως στόχο EBITDA €120 εκατ. έως το 2028, υποδηλώνοντας ετήσια αύξηση άνω του 10%, με τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος και την ενίσχυση των εξαγωγών να στηρίζουν τη δυναμική.

Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη μετάβαση: τα EBIT αυξήθηκαν κατά 10% στα €67 εκατ., με το περιθώριο να διευρύνεται στο 11,2%, παρά τα στάσιμα έσοδα. Η επίδοση στηρίχθηκε στον έλεγχο κόστους και στη στροφή προς προϊόντα υψηλότερης κερδοφορίας, ενώ τα βασικά brands κατέγραψαν ανάπτυξη 3,4%. Καθοριστική παραμένει η συμβολή των εξαγωγών, που ενισχύουν δυσανάλογα την κερδοφορία.

Για το 2026, η καθοδήγηση είναι ελαφρώς χαμηλότερη λόγω πιέσεων κόστους, ωστόσο η κερδοφορία διατηρεί ανοδική πορεία, με EBITDA κοντά στα €95-97 εκατ. και EBIT περίπου €72 εκατ. Μεσοπρόθεσμα, η χρηματιστηριακή εκτιμά ετήσια αύξηση EBIT γύρω στο 9% έως το 2028, με τα περιθώρια να προσεγγίζουν το 13%, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη κατηγοριών όπως το Beauty & Skin Care.

Παράλληλα, η ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία, με σωρευτικές εισροές άνω των €150 εκατ. την περίοδο 2026-2028, επιτρέποντας μερίσματα και επιλεκτικές εξαγορές.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών, κάτι που η Eurobank Equities θεωρεί αδικαιολόγητο, επαναλαμβάνοντας σύσταση «buy» και τιμή-στόχο τα €16.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σαράντης: Το «χαρτί» του Carroten και τα αντίμετρα στην κρίση

Σαράντης: Στα 53,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη, αυξημένο 25% το μέρισμα

AXIA-Alpha Finance: Τιμή-στόχος τα €25,4 και σύσταση «αγορά» για ΔΕΗ

Εθνική Τράπεζα: Στα 17 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Jefferies

