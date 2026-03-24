Με αυξημένα επιτόκια άντλησε 500 εκατ. ευρώ η Ελλάδα

Στο 2,16% η μέση σταθμική απόδοση των εξάμηνων εντόκων, έναντι 1,84% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημπρασία.

Δημοσιεύθηκε: 24 Μαρτίου 2026 - 12:58

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,16%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.127 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,82 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

