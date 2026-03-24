Πειραιώς ΑΕΠΕΥ και Alpha Finance ειδικοί διαπραγματευτές επι των μετοχών της Prodea

Η Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετικές αποφάσεις της ενέκρινε:

Στις 23.03.2026 την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή, επί των μετοχών της Εταιρείας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, από την εταιρεία – Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Στις 24.03.2026 την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή, επί των μετοχών της Εταιρείας, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, από την εταιρεία – Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Η Εταιρεία έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης με τις ανωτέρω σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της.

Οι συμβάσεις είναι διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης.