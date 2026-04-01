ΕΧΑΕ: Ορόσημο η αναβάθμιση από τον MSCI

Ο διεθνής οίκος δεικτών MSCI ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του να αναβαθμίσει την ελληνική κεφαλαιαγορά σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, στο πλαίσιο της ήδη ανακοινωθείσας διαδικασίας επανεξέτασης της κατηγοριοποίησης της εγχώριας αγοράς, με βάση τις πληροφορίες και την ανατροφοδότηση (feedback) που έδωσαν οι επενδυτικές εταιρείες - brokers (sell side) και οι θεσμικοί επενδυτές (buy side), σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΧΑΕ.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση για το σύνολο των δεικτών του MSCI κατά την αναθεώρηση του Μαΐου 2027.

Η απόφαση αυτή του MSCI έρχεται σε συνέχεια ανάλογης απόφασης του επίσης κορυφαίου οίκου δεικτών FTSE Russell κατά τους τελευταίους μήνες, καθώς και των αποφάσεων για ενδεχόμενη αντίστοιχη μετάταξη από τους οίκους S&P Dow Jones και STOXX. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της σταθερής προόδου που έχει σημειώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών και η ευρύτερη ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η αναβάθμιση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς αναμένεται να διευρύνει τη συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών, να ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς και να ενδυναμώσει τη διεθνή θέση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

Το ορόσημο αυτό σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου σε μία περίοδο που το Χρηματιστήριο Αθηνών προχωρά σταθερά στην ενσωμάτωσή του στον Όμιλο Euronext, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του εντός μιας κορυφαίας πανευρωπαϊκής υποδομής αγοράς, η οποία θα του επιτρέψει να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την απόφαση του MSCI.

Ο κ. Camille Beudin, Πρόεδρος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, πρόσθεσε:

«Η αναγνώριση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και αντανακλά την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τα τελευταία έτη. Καθώς το Χρηματιστήριο Αθηνών προχωρά στην ενσωμάτωσή του στον Όμιλο Euronext, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την εμβάθυνση της συμμετοχής στην αγορά, την υποστήριξη των ελληνικών εταιρειών στην πρόσβαση σε νέα κεφάλαια, και την περαιτέρω ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό οικονομικό οικοσύστημα.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνέχιση της πορείας αυτής για τα επόμενα χρόνια, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας και τη συνολική βελτίωση της αγοράς.»

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε:

«Με τη σημερινή ανακοίνωση του MSCI, το Χρηματιστήριο Αθηνών κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την τελική μετάταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές. Το ορόσημο αυτό αντανακλά την έμπρακτη και διαρκώς αυξανόμενη ψήφο εμπιστοσύνης στην πορεία ανάπτυξης και στη θεσμική ωριμότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Με σταθερή δέσμευση στην εδραίωση της αξιοπιστίας και στην επέκταση της προβολής της αγοράς μας διεθνώς, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ελκυστικότητά μας στους διεθνείς επενδυτές.»