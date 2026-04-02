ΧΑ: Από 8 Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Unibios

Η εταιρία «Unibios Α.Ε. Συμμετοχών» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση του της 05.12.2025 αποφάσισε Έκτακτη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 97.166,10 Ευρώ, με την έκδοση 323.887 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ στρατηγικών επενδυτών. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 2,47 Ευρώ ανά μετοχή.

Λόγω του μικρού αριθμού επενδυτών (<150) και του μικρού αριθμού νέων μετοχών που εισάγονται (λιγότερες από το 30% νέες μετοχές σε δωδεκάμηνη περίοδο) δεν απαιτείται ούτε έχει εκδοθεί Ενημερωτικό Δελτίο.

Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 5.254.179,90 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 17.513.933 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία.

Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 800.000,89 Ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης & της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους Ευρώ 702.834,79 Ευρώ θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

2. Την 10/12/2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 5705192, το από 05.12.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 232101000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχ. (β) του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, η παραπάνω έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 02.04.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 323.887 νέων μετοχών.

4. Από την Τετάρτη 08.04.2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 323.887 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

5. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

6. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2025.

6. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6037030, κος Αντώνιος Σβορώνος)