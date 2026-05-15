Χρηματιστήριο: Τα κρίσιμα τεχνικά όρια για Πειραιώς και Alpha

Δύο από τις συστημικές τράπεζες του ΧΑ, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζουν ισχυρή κερδοφορία το 2025 και διατηρούν θετικό outlook για το 2026, παρά τις προκλήσεις από την ομαλοποίηση των επιτοκίων. Η Alpha διαπραγματεύεται κοντά στα 3,7 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 8,6 δισ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς κινείται γύρω στα 8,65 ευρώ με κεφαλαιοποίηση άνω των 10,7 δισ. ευρώ. Και οι δύο μετοχές έχουν καταγράψει σημαντικά κέρδη το τελευταίο 12μηνο (άνω του 45%), υποστηριζόμενες από υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE), πιστωτική επέκταση και ελκυστική πολιτική μερισμάτων.

Τι δείχνουν τα θεμελιώδη μεγέθη

Οι αναλυτές παραμένουν θετικοί για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, τις εξαγορές/συνέργειες και την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους. Για την Αlpha Bank, τα κέρδη χρήσης 2025 διαμορφώθηκαν στα 943 εκατ. ευρώ (EPS 0,36 ευρώ), με RoTE 13,8%. Για το 2026 η διοίκηση στοχεύει σε EPS 0,40 ευρώ περίπου (+11% περίπου) και συνεχιζόμενη ανάπτυξη μέσω εξαγορών. Οι αναλυτές δίνουν μέση τιμή-στόχο γύρω στα 4,4-4,6 ευρώ (upside περίπου 20-25%), με σύσταση αγοράς. Η τράπεζα προτείνει payout ratio 55% για το 2025 (μερίσματα και επαναγορές).

Για την Τράπεζα Πειραιώς, τα κέρδη 2025 ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ (περίπου 1,07 δισ.), με RoTE 16% περίπου. Η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο διανομής σε 55% (περίπου 0,40 ευρώ μέρισμα και επαναγορά) και επιβεβαίωσε guidance για ισχυρή πιστωτική επέκταση (~4 δισ. ευρώ το 2025). Αναλυτές δίνουν μέση τιμή-στόχο από 10,18 ευρώ (upside περιθώριο 18%), με υψηλή εκτίμηση τα 11,70 ευρώ. Η τράπεζα εμφανίζει ισχυρή ορατότητα κερδοφορίας και διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας.

Η τεχνική εικόνα των Αlpha και Πειραιώς

Η Alpha Bank, στο ημερήσιο διάγραμμα της, έχει ουδέτερη προς θετική εικόνα συνολικά, με τους κινητούς μέσους όρους να δίνουν αγοραστικό σήμα. Η τιμή κινείται σε εύρος συσσώρευσης μετά από διόρθωση από τα υψηλά του Φεβρουαρίου (περίπου 4,5 ευρώ). Η κύρια στήριξη τοποθετείται στα 3,52-3,57 ευρώ (πρόσφατα χαμηλά) και η αντίσταση στα *3,70-3,80 ευρώ. Ο ταλαντωτής RSI(14) ημερών κινείται γύρω στο 50-55 (ουδέτερος), ενώ ο MACD είναι ελαφρώς θετικός. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο η τάση παραμένει ανοδική. Διάσπαση άνω των 3,80 ευρώ θα ενεργοποιήσει στόχους προς τα 4,00-4,20 ευρώ, ενώ καθοδική διάσπαση των 3,50 ευρώ θα πιέσει προς τα 3,30 ευρώ.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, στο ημερήσιο διάγραμμα, η εικόνα είναι πιο ισχυρή για τις θέσεις αγοράς. Η μετοχή δείχνει ανθεκτικότητα κοντά στα 8,50-8,65 ευρώ, με στήριξη στα 8,35-8,48 ευρώ (κοντά στα πρόσφατα χαμηλά) και αντίσταση στα 8,80-8,99 ευρώ (υψηλά 52 εβδομάδων). Ο RSI(14) είναι στο επίπεδο 55-58 (ουδέτερος προς αγορά), ενη ο MACD είναι θετικός. Σε ευρύτερο ορίζοντα (52 εβδομάδων 5,29-8,99 ευρώ) η μετοχή έχει ισχυρή ανοδική τάση. Παραμονή άνω των 8,40 ευρώ διατηρεί το bullish σενάριο με στόχους 9,20-10,00 ευρώ. Καθοδική διάσπαση των 8,30 ευρώ θα ήταν το πρώτο σήμα προσοχής.

Παρότι και οι δύο μετοχές εμφανίζουν θετική τεχνική εικόνα με ανοδικό bias, υποστηριζόμενες από ισχυρά θεμελιώδη (κερδοφορία, payout, guidance), η μετοχή της Πειραιώς φαίνεται να προηγείται ελαφρώς. Η εξέλιξη των επιτοκίων, η πιστωτική ζήτηση και η υλοποίηση των στρατηγικών κινήσεων και πληρωμής μερισμάτων θα καθορίσουν την επόμενη κίνηση.

