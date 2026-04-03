Berenberg: Τιμή-στόχος τα 61 ευρώ για τη Metlen

Το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον κυριαρχείται από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ιράν, γράφει report της Berenberg για τον κλάδο των εταιρειών μετάλλου.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά στη Metlen, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στον κλάδο στις οποίες ανήκουν επίσης Rio Tinto, Glencore, BHP Billiton, Antofagasta κ.ά., για την οποία η τιμή-στόχος αυξάνει από τα 59 στα 61 ευρώ με σύσταση «αγορά».

Η Berenberg εκτιμά ότι η Μetlen είναι καλά τοποθετημένη για να αποδώσει μέσα σε ένα περιβάλλον μεταβλητότητας στις αγορές ενέργειας. Οι αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές χονδρικής ενέργειας και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους για τον εξαιρετικά αποδοτικό τομέα των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων της εισηγμένης.

Επιπλέον, ο κλάδος μετάλλων εμφανίζεται θωρακισμένος, υποστηριζόμενος από την ίδια παραγωγή ενέργειας του ομίλου, ενώ αναμένεται να ωφεληθεί και από την άνοδο της τιμής του αλουμινίου (+14% από την αρχή του έτους), λόγω διαταραχών προσφοράς στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, η ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ λειτουργεί υποστηρικτικά για τον τομέα.

Οι ισχυρές συνέργειες που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρηματικών κλάδων της Μetlen συμβάλλουν στη διατήρηση χαμηλού κόστους, με την εταιρεία να παραμένει ανταγωνιστική σε όλες τις αγορές της, ακόμη και σε περιόδους αυξημένων τιμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, συμπληρώνει ο οίκος.

Όπως βλέπει την παγκόσμια αγορά

Βλέπουμε δύο σενάρια για την αγορά, γράφουν οι αναλυτές: αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών ή κλιμάκωση/παράταση των εχθροπραξιών. Όπως έχουν τα πράγματα, η αγορά φαίνεται να κλίνει προς το σενάριο της αποκλιμάκωσης, κάτι που είναι ενθαρρυντικό, ωστόσο οι επιπτώσεις της σύγκρουσης -είτε στο παγκόσμιο εμπόριο είτε στις τιμές του πετρελαίου, στον πληθωρισμό ή στην προσφορά ορισμένων εμπορευμάτων- είναι πιθανό να έχουν διαρκείς συνέπειες στις αγορές για κάποιο χρονικό διάστημα.