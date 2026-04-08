XA: Στο 67,7% μειώθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Μάρτιο

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €121,93 δισ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,01%, σε σχέση με τα επίπεδα του Φεβρουαρίου.

Δημοσιεύθηκε: 8 Απριλίου 2026 - 19:40

Τελ. Ενημ.: 8 Απριλίου 2026 - 19:48

Πτωτικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το μήνα Μάρτιο 2026, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει μείωση κατά 9,33% σε σχέση με τα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2026.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Μαρτίου 2026, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δημιουργήθηκαν 2.628 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 2.524 νέους λογαριασμούς τον Φεβρουάριο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €4,96 δις (4,06% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου).
  • Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €121,93 δις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,01%, σε σχέση με τα επίπεδα του Φεβρουαρίου (€127,02 δις).
  • Η Αξία Συναλλαγών για τον Μάρτιο 2026 έφτασε τα €7.087,68 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 1,45% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €6.986,71 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 που η αξία συναλλαγών ήταν €4.956,86 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 42,99%.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €60,93 εκατ. κατά το μήνα Μάρτιο 2026, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους €60,93 εκατ. τον Μάρτιο.
  • Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 69,38% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 30,62% για τους Ημεδαπούς.
  • Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Μάρτιο 2026 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €19,90 δις, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €12,09 δις και η Ελβετία με αξία χαρτοφυλακίου €8,86 δις.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 67,7% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Μάρτιο 2026 (σε σχέση με το 69,7% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 32,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 30,3% τον προηγούμενο μήνα).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΑ: Με ημερήσια όρια διακύμανσης 10% οι Trastor και Καρέλια

Μπλε Κέδρος: Μειώθηκε στο 34,11% το ποσοστό του Μ. Ευμορφίδη

Κόμαρεκ: Σημαντική ημέρα για την Allwyn

MSCI: Οι winners, οι losers και οι διαφωνίες των αναλυτών

