Allwyn: Νέα τιμή-στόχος στα 20 ευρώ από τη Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ

Δημοσιεύθηκε: 5 Μαΐου 2026 - 15:46

Στα 20 ευρώ αποτιμά τη μετοχή της Allwyn η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ, δηλαδή σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο από την τρέχουσα τιμή της στο Euronext Athens (13,04 ευρώ περί τις 15:40).

Σύμφωνα με τη γνωστή χρηματιστηριακή εταιρεία, η μετοχή διαπραγματεύεται χαμηλότερα από την εσωτερική της αξία και αποτελεί τοποθέτηση που απευθύνεται τόσο στους μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν την είσπραξη ικανοποιητικών μερισμάτων, όσο και στους μεσοπρόθεσμους επενδυτές που επιδιώκουν να τοποθετούνται σε υποτιμημένες και χαμηλά μοχλευμένες εταιρείες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ, η Allwyn θα σημειώσει:

  • Φέτος, EBITDA 1,9 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,268 δισ. ευρώ.
  • Tο έτος 2027 EBITDA 2,187 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,541 δισ. ευρώ.

Καταλυτικά στην εξέλιξη της εισηγμένης μπορούν να επιδράσουν η ευρύτερη γεωγραφική παρουσία της Allwyn σε σύγκριση με τον ΟΠAΠ, καθώς και η εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας.

