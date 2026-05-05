Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο πληροφοριακό δελτίο της Prodea

Αφορά την προαιρετική δημόσια πρόταση της Prodea προς τους ομολογιούχους της εταιρείας, για την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,667% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ομολογιών του ΚΟΔ 2021.

Δημοσιεύθηκε: 5 Μαΐου 2026 - 18:02

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1090η/5.5.2026 συνεδρίασή του ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» προς τους ομολογιούχους (κατόχους ομολογιών του ΚΟΔ 2021) της εταιρείας, για την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,667% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ομολογιών του ΚΟΔ 2021, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 και τις λοιπές αναλογικά εφαρμοζόμενες διατάξεις του ν. 3461/2006.

