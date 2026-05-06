ΟΤΕ: Στα €19,90 ανεβάζει την τιμή-στόχο η JP Morgan

Στα €19,90 από €18,90 αυξάνει η JP Morgan την τιμή-στόχο για τον ΟΤΕ, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση, καθώς βλέπει συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην κινητή και στη σταθερή, αλλά και πίεση στις ταμειακές ροές του πρώτου τριμήνου λόγω φόρων. Με βάση την τιμή των €18,16 στις 4 Μαΐου, το περιθώριο ανόδου παραμένει συγκρατημένο, στοιχείο που εξηγεί τη διατήρηση της ουδέτερης στάσης.

Για το πρώτο τρίμηνο, η JP Morgan εκτιμά έσοδα ομίλου €814 εκατ., μειωμένα κατά 0,5% σε ετήσια βάση και 1% χαμηλότερα από τη συναίνεση του Bloomberg. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή απόσυρση εσόδων διεθνούς χονδρικής χαμηλού περιθωρίου, περίπου €170 εκατ. το 2026. Στις βασικές δραστηριότητες, η εικόνα παραμένει καλύτερη, με αύξηση 1,7% στα έσοδα λιανικής σταθερής και 3,4% στα έσοδα υπηρεσιών κινητής.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη μετά μισθώσεις προβλέπονται στα €338 εκατ., αυξημένα κατά 2,7% σε ετήσια βάση, ελαφρώς χαμηλότερα από τη συναίνεση. Αντίθετα, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά μισθώσεις εκτιμώνται στα €82 εκατ., από €109 εκατ. πέρυσι, κυρίως λόγω φορολογικής επίδρασης, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε ενισχυθεί από επιστροφές φόρου.

Για το 2026, η JP Morgan προβλέπει αύξηση 3,5% στα έσοδα υπηρεσιών κινητής, με στήριξη από τις αυξήσεις τιμών που συνδέονται με τον πληθωρισμό, τη μετακίνηση πελατών από καρτοκινητή σε συμβόλαια και την αναβάθμιση σε πακέτα με περισσότερα δεδομένα. Στη σταθερή, η αύξηση εκτιμάται στο 1,2%, με οδηγούς την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, τη σταθερή ασύρματη πρόσβαση και την τηλεόραση.

Η τιμολογιακή εικόνα στη σταθερή θεωρείται πλέον πιο σταθερή, μετά τις μειώσεις 5% έως 20% που είχαν καταγραφεί στο προηγούμενο εξάμηνο. Ωστόσο, ο οίκος τονίζει ότι οι τιμές της ΔΕΗ παραμένουν 25% έως 45% χαμηλότερες από του ΟΤΕ, δημιουργώντας κίνδυνο για τα μερίδια αγοράς και την εμπορική αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών.

Σε επίπεδο αποτίμησης, ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται, σύμφωνα με την JP Morgan, με δείκτη τιμής προς κέρδη 11 φορές για το 2026, απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών 9% και συνολική απόδοση προς τους μετόχους 8%. Οι επιστροφές προς τους μετόχους για το 2026 εκτιμώνται στα €532 εκατ., με €355 εκατ. σε μερίσματα και €177 εκατ. σε αγορές ιδίων μετοχών.