Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Τιμή-στόχος €4,5 για την ΑΒΑΞ

Ανεβάζει τον πήχη η χρηματιστηριακή. Βλέπει ισχυρές προοπτικές από κατασκευές, παραχωρήσεις και ταμειακές ροές. Η αποτίμηση υποδηλώνει σημαντικό περιθώριο ανόδου 40%.

Δημοσιεύθηκε: 6 Μαΐου 2026 - 13:46

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της ΑΒΑΞ σε 4,5 ευρώ (έναντι €3,3 ευρώ προηγουμένως), προσφέροντας περιθώριο ανόδου 40% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής (€3,24).

Η αναβάθμιση έναντι της προηγούμενης τιμής-στόχου έρχεται ως αποτέλεσμα

α) της βελτιωμένης προοπτικής για τον κλάδο κατασκευών που υποστηρίζεται από το ισχυρό ανεκτέλεστο ~3 δισ. ευρώ της ΑΒΑΞ αλλά και την ισχυρή προοπτική για ανάληψη νέων έργων που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον στην Ελλάδα και τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη τζίρου ~1 δις ευρώ ετησίως τα επόμενα έτη

β) της προς τα πάνω εκτίμησης είσπραξης εσόδων (σύνολο εσόδων 270 εκατ ευρώ έως το 2032) από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της εταιρίας (Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου & Flyover Θεσσαλονίκης που αναμένεται να παραδοθεί το 2027) και γ) της επίτευξης σημαντικών ταμειακών ροών που θα ανέλθουν σε 0,6 δις ευρώ έως το 2032 ικανές να υποστηρίξουν την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών κυρίως σε νέες παραχωρήσεις.

Με την μέθοδο sum of the parts η Πειραιώς Χρηματιστηριακή αποτιμά τον κλάδο των κατασκευών σε 470 εκατ. ευρώ και τον κλάδο των παραχωρήσεων & λοιπών δραστηριοτήτων σε 450 εκατ ευρώ, ήτοι σύνολο 900 εκατ. ευρώ, όπου μετά την αφαίρεση του υφιστάμενου καθαρού δανεισμού οδηγεί σε αξία μετόχων 670 εκατ. ευρώ, +40% σε σχέση με την τρέχουσα αξία της ΑΒΑΞ.

