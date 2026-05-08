Eurobank: Πώς διάβασαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα τριμήνου, οι τιμές-στόχοι

Η Eurobank βγήκε από το πρώτο τρίμηνο του 2026 με ένα πακέτο αποτελεσμάτων που δεν άλλαξε απλώς την εικόνα της χρονιάς, αλλά ενίσχυσε την αίσθηση ότι οι στόχοι της διοίκησης έχουν περιθώριο θετικής αναθεώρησης.

Με τη μετοχή στα €3,93, η Optima Bank διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €4,60, βλέποντας ακόμη ελκυστικό περιθώριο ανόδου, ενώ στην ίδια τιμή στόχο των €4,60 τοποθετείται και η NBG Securities με σύσταση outperform.

Η Jefferies δίνει ακόμη υψηλότερη τιμή στόχο στα €5, με σύσταση αγοράς, η J.P. Morgan παραμένει overweight με τιμή στόχο τα €4,40 και η Pantelakis Securities κρατά σύσταση overweight με τιμή στόχο τα €4,35.

Το βασικό στοιχείο που ξεχωρίζει στις αναλύσεις είναι ότι η Eurobank δεν στηρίχθηκε σε ένα μεμονωμένο έσοδο ή σε συγκυριακό όφελος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα €664 εκατ., με άνοδο 2,6% σε τριμηνιαία βάση και 4% σε ετήσια βάση, παρά την εποχικότητα του πρώτου τριμήνου και τις λιγότερες ημερολογιακές ημέρες.

Η Optima σημειώνει ότι η επίδοση ξεπέρασε τόσο τις δικές της εκτιμήσεις όσο και τη συναίνεση, με στήριξη από την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Η J.P. Morgan τονίζει ότι η επίδοση αυτή κάνει τη φετινή καθοδήγηση για καθαρά έσοδα από τόκους περίπου €2,6 δισ. να δείχνει συντηρητική, καθώς ο ετήσιος ρυθμός του πρώτου τριμήνου οδηγεί πάνω από τα €2,7 δισ.

Η πιστωτική επέκταση ήταν το δεύτερο ισχυρό μήνυμα. Τα οργανικά δάνεια αυξήθηκαν κατά €1,1 δισ. στο τρίμηνο, με τη διοίκηση να παραμένει άνετα σε τροχιά για τον ετήσιο στόχο των €3,8 δισ. Η Optima επισημαίνει ότι €0,6 δισ. της αύξησης προήλθαν εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του ομίλου.

Η NBG Securities σημειώνει ότι οι διεθνείς δραστηριότητες αντιπροσώπευσαν το 44% των βασικών προ προβλέψεων κερδών και το 44% των βασικών προ φόρων κερδών, στοιχείο που αναδεικνύει τη διαφοροποίηση του μοντέλου της Eurobank. Η Ελλάδα αύξησε πάντως τη συνεισφορά της στα προσαρμοσμένα κέρδη στο 53% από 48% το τέταρτο τρίμηνο, κυρίως λόγω χαμηλότερης κερδοφορίας από την Κύπρο.

Στο μέτωπο των προμηθειών, η εικόνα ήταν επίσης καλύτερη των εκτιμήσεων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €203 εκατ., μειωμένα κατά 4,8% σε σχέση με το πολύ ισχυρό τέταρτο τρίμηνο, αλλά αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση.

Η υπεραπόδοση προήλθε από τις προμήθειες διαχείρισης πλούτου, ασφαλιστικών εργασιών και δανείων, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να φτάνουν τα €10,2 δισ. Η Jefferies τονίζει ότι τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, ενώ οι καθαρές εισροές των €0,5 δισ. αντιστάθμισαν αρνητικές αποτιμήσεις €0,2 δισ.

Το προσαρμοσμένο καθαρό κέρδος ανήλθε στα €351 εκατ., μειωμένο 1% σε τριμηνιαία βάση και αυξημένο 0,7% σε ετήσια βάση, ουσιαστικά ευθυγραμμισμένο με τις προβλέψεις. Το δημοσιευμένο κέρδος ήταν €331 εκατ., επηρεασμένο από κόστος €35 εκατ. για πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Κύπρο, το οποίο αντισταθμίστηκε εν μέρει από απελευθέρωση πρόβλεψης €20 εκατ. μετά από νομική νίκη στη Ρουμανία.

Η Pantelakis σημειώνει ότι η απόκλιση στα καθαρά κέρδη έναντι της δικής της εκτίμησης οφείλεται κυρίως σε προσωρινές ζημίες από συγγενείς εταιρείες και σε υψηλότερο προσωρινό φορολογικό συντελεστή, όχι στις βασικές γραμμές εσόδων και κόστους.

Η ποιότητα ενεργητικού παρέμεινε ισχυρή. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έμεινε σταθερός στο 2,6%, η κάλυψη στο 94,1% και το κόστος κινδύνου στις 55 μονάδες βάσης, όσο και η φετινή καθοδήγηση. Η J.P. Morgan επισημαίνει ότι ο σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αυξήθηκε σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο, αλλά οι πρόσθετες ανάγκες από την πιο συντηρητική στάθμιση μακροοικονομικών σεναρίων καλύφθηκαν από υφιστάμενα αποθέματα προβλέψεων.

Το κεφάλαιο παραμένει άνετο, με δείκτη CET1 στο 15,4%, χαμηλότερο κατά περίπου 20 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, αλλά σαφώς πάνω από τον εσωτερικό στόχο του 13%. Η Pantelakis εκτιμά ότι ακόμη και μετά την επίπτωση περίπου 120 μονάδων βάσης από την ολοκλήρωση της συναλλαγής Eurolife, ο δείκτης θα παραμείνει πάνω από το 14%, αφήνοντας χώρο για διανομές άνω του 55% και πρόσθετες κινήσεις ανάπτυξης.

Η ίδια σημειώνει ότι η συναλλαγή για τη Eurolife μπορεί να προσθέσει περίπου 5% στα κέρδη ανά μετοχή και περίπου 100 μονάδες βάσης στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε πλήρη ετήσια βάση.

Η εικόνα σε όρους αποτίμησης παραμένει θετική αλλά όχι πια φθηνή με όρους απόλυτων δεικτών. Η Optima βλέπει τη μετοχή να διαπραγματεύεται στις 10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και στις 1,49 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, με discount 4% και 17% αντίστοιχα έναντι τραπεζών της Νότιας Ευρώπης.

Για τη J.P. Morgan, η μετοχή αποτιμάται στις 8,4 φορές τα κέρδη του 2027 και στις 1,3 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, για απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16,7%. Το μήνυμα των αναλυτών είναι ότι η Eurobank δικαιολογεί υψηλότερο πολλαπλασιαστή, εφόσον συνεχίσει να συνδυάζει πιστωτική επέκταση, ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους, ισχυρές προμήθειες και ελεγχόμενο πιστωτικό κόστος.