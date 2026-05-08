#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BriQ Properties: Ορίστηκε η τιμή για την επανεπένδυση μερίσματος

Η BriQ Properties ανακοίνωσε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που προκύπτουν από την επανεπένδυση μερίσματος διαμορφώθηκε στα €3,05 ανά μετοχή. Η τιμή προέκυψε με βάση τον μέσο όρο VWAP πέντε συνεδριάσεων και έκπτωση 2%.

BriQ Properties: Ορίστηκε η τιμή για την επανεπένδυση μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 8 Μαΐου 2026 - 17:20

Η «BriQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας (η «Τιμή Διάθεσης») που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος από τα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025 (οι «Νέες Μετοχές»):

  1. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28.04.2026 και του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας ημέρας, η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα ισούται με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών που προηγούνται της Περιόδου Επιλογής, δηλαδή από την 30.04.2026 έως και την 07.05.2026, μειωμένο κατά ποσοστό 2% (το «Ποσοστό έκπτωσης»), στρογγυλοποιημένο στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
  2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, και με βάση τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής της Εταιρείας από την 30.04.2026 έως και την 07.05.2026, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών με την από 07.05.2026 βεβαίωσή του, η Τιμή Διάθεσης ανέρχεται σε € 3,05 ανά Νέα Μετοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

BriQ Properties: Δωρεάν διάθεση 38.000 ιδίων μετοχών σε στελέχη

Briq Properties: Στροφή στο εξωτερικό και βλέμμα στην Κύπρο

Eurobank: Στις 12 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Μπλε Κέδρος: Στις 6 Μαΐου η αποκοπή μερίσματος ύψους 0,16 ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο