Χρηματιστήριο: Θεμελιώδη και τεχνικά όρια για Coca-Cola και ΟΤΕ

Δύο από τις πιο σταθερές υψηλής κεφαλαιοποίησης μετοχές του ΧΑ, η Coca-Cola HBC και ο ΟΤΕ, συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών λόγω της αμυντικής τους φύσης, της σταθερής κερδοφορίας και των ελκυστικών μερισμάτων.

Η ΕΕΕ τελεί υπό διαπραγμάτευση κοντά στα 49,50 με κεφαλαιοποίηση περίπου 18,5 δισ. ευρώ, ενώ ο ΟΤE κινείται γύρω στα 18,90 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου 7,6 δισ. ευρώ. Και οι δύο έχουν δείξει ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, με την ΕΕΕ να στηρίζεται στην ανάπτυξη όγκων και τιμών και τον ΟΤE στην επέκταση FTTH/5G και τα υψηλά μερίσματα.

Θεμελιώδης εικόνα των δύο εταιρειών

Οι αναλυτές παραμένουν γενικά θετικοί και για τις δύο εταιρείες, εστιάζοντας στην οργανική ανάπτυξη, την αποδοτικότητα και την επιστροφή κεφαλαίων.

Για την Coca-Cola HBC, το πρώτο τρίμηνο του 2026 έδειξε ισχυρή οργανική αύξηση εσόδων (+11,6%) και όγκων, παρά τις προκλήσεις. Η διοίκηση επαναβεβαιώνει το guidance για το 2026 με οργανική αύξηση εσόδων 6-8% και EBIT πάνω από 7%.

Οι αναλυτές δίνουν μέση τιμή-στόχο γύρω στα 57-58 ευρώ (upside περίπου 18-20% από τα τρέχοντα επίπεδα), με σύσταση Buy/Outperform. Η μετοχή προσφέρει ελκυστική απόδοση μερίσματος (περίπου 2,5%) και ισχυρή γενική υγεία ισολογισμού.

Για τον OΤΕ, τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ήταν θετικά με αύξηση εσόδων (+4,9%), EBITDA και ισχυρή ανάπτυξη σε FTTH (άνω των 2,1 εκατ. Σπιτιών) και ICT. Η διοίκηση διατηρεί το guidance για το 2026, ενώ συνεχίζει το buyback program.

Οι αναλυτές δίνουν μέση τιμή-στόχο τα 19,92 ευρώ (μικρό upside της τάξεως του 6,5%), με υψηλή εκτίμηση τα 23 ευρώ και σύσταση «αγορά». Το μέρισμα (στα 0,88 ευρώ περίπου, απόδοση στο 4,7%) παραμένει από τα υψηλότερα στο ΧΑ.

Η τεχνική εικόνα σε ΕΕΕ και OΤΕ

Η Coca-Cola HBC στο ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ουδέτερη εικόνα συνολικά. Η μετοχή κινείται σε εύρος μετά από διόρθωση από τα υψηλά του Φεβρουαρίου (περίπου 55,75 ευρώ). Η κύρια στήριξη είναι στα 47,20-47,80 ευρώ (πρόσφατα χαμηλά και κινητός μέσος όρος 200 ημερών) και αντίσταση στα 49,50-50,00 ευρώ.

Ο δείκτης RSI (14) είναι κοντά στο 50 (ουδέτερος), με MACD ελαφρώς αρνητικό ή ουδέτερο. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο η τάση παραμένει προσεκτικά ανοδική. Διάσπαση άνω των 50 ευρώ θα ενεργοποιήσει στόχους προς 52-55 ευρώ, ενώ καθοδική διάσπαση των 47 ευρώ θα πιέσει περαιτέρω την τιμή της μετοχής.

Ο ΟΤE στο ημερήσιο διάγραμμα του δείχνει ισχυρή ανοδική τάση. Η μετοχή διαπραγματεύεται στα υψηλά 52 εβδομάδων (περίπου 18,87 ευρώ), με στήριξη στα 18,30-18,60 ευρώ και αντίσταση στα 18,87-19,20 ευρώ.

Οι κινητοί μέσοι όροι δίνουν σήματα αγοράς, MACD θετικός. Σε ευρύτερο ορίζοντα η εικόνα είναι θετική. Παραμονή άνω των 18,30 ευρώ διατηρεί το ανοδικό σενάριο με στόχους 19,50-20 ευρώ ή και υψηλότερα, σύμφωνα και με τους αναλυτές. Καθοδική διάσπαση των 18 ευρώ θα ήταν το πρώτο σήμα προσοχής.

Συνολικά, οι δύο μετοχές παρουσιάζουν σταθερή τεχνική εικόνα, με τον ΟΤE να φαίνεται να προηγείται αυτή τη στιγμή της Coca-Cola HBC.

Το στοιχείο που είναι βασικό και για τις δύο μετοχές είναι ο αμυντικός χαρακτήρας τους, ενώ τα ισχυρά θεμελιώδη (αύξηση εσόδων, μερίσματα, guidance και ταμειακές ροές) στηρίζουν περαιτέρω upside μακροπρόθεσμα.

Η πορεία της κατανάλωσης, η εξέλιξη των τιμών πρώτων υλών (για ΕΕΕ) και η υλοποίηση επενδύσεων σε FTTH/5G (για ΟΤE) θα καθορίσουν την επόμενη κίνηση.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.