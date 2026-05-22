Morgan Stanley για Metlen: Στα 55 ευρώ η τιμή-στόχος, το στοίχημα των ταμειακών ροών

Η νέα καθοδήγηση της Metlen Energy & Metals για το 2026 κινείται ακριβώς στο σημείο που περίμενε η αγορά, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η οποία διατηρεί τη σύσταση υπεραπόδοσης και την τιμή-στόχο των €55 για τη μετοχή.

Με βάση την τιμή κλεισίματος των €38,24 στις 20 Μαΐου, ο οίκος βλέπει σημαντικό περιθώριο ανόδου άνω του 40%, αλλά το κρίσιμο στοιχείο για την επόμενη φάση δεν είναι μόνο τα λειτουργικά κέρδη, είναι η παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.

Η Μetlen έδωσε εύρος για EBITDA €1 δισ. έως €1,15 δισ. το 2026, με το μέσο του εύρους στα €1,075 δισ. Το επίπεδο αυτό είναι ουσιαστικά ευθυγραμμισμένο με τη συναίνεση της αγοράς στα €1,08 δισ. και με την εκτίμηση της Morgan Stanley στα €1,07 δισ. Ο Ιωάννης Μασβούλας, η Adahna Ekoku, ο Alain Gabriel και η ομάδα της Morgan Stanley σημειώνουν ότι η ανακοίνωση προσφέρει επιβεβαίωση για την πορεία της κερδοφορίας μετά τις πιέσεις του 2025, ενώ η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA €2 δισ.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι βασικοί καταλύτες για επαναξιολόγηση της μετοχής μεταφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο. Ο πρώτος αφορά την πιθανότητα να γυρίσουν θετικές οι ελεύθερες ταμειακές ροές, ο δεύτερος την ολοκλήρωση των δύσκολων έργων MPP. Η διαφορά με τη συναίνεση είναι αισθητή, καθώς ο οίκος προβλέπει ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από εξαγορές και συγχωνεύσεις στα €90 εκατ. το 2026, έναντι αρνητικών εκτιμήσεων €200 εκατ. έως €300 εκατ. από την αγορά.

Για το 2026, η Morgan Stanley βλέπει έσοδα €9,73 δισ., EBITDA €1,07 δισ. και καθαρά κέρδη €565 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται στα €3,85, από €2,20 το 2025, ενώ αυξάνονται στα €5,23 το 2027 και στα €6,58 το 2028. Ο δείκτης P/E υποχωρεί από 9,9 φορές το 2026 σε 7,3 φορές το 2027 και 5,8 φορές το 2028, με τη μερισματική απόδοση να ανεβαίνει αντίστοιχα από 3,5% σε 4,7% και 5,9%.