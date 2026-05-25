Santander για ΓΕΚ Τέρνα: Στα €53 η τιμή-στόχος, η Εγνατία Οδός αλλάζει το προφίλ

Η πρώτη εικόνα της ΓΕΚ Τέρνα μετά την ενοποίηση της Εγνατίας Οδού αναμένεται να επιβεβαιώσει την αλλαγή βάρους του ομίλου προς τις παραχωρήσεις, σύμφωνα με τη Santander, η οποία διατηρεί τη σύσταση «υπεραπόδοση» και την τιμή-στόχο των €53.

Η αποτίμηση αυτή συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 30% από τα επίπεδα των €40,60, με τον οίκο να θεωρεί ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτυπώσει πλήρως τη νέα σύνθεση των κερδών και την αξία του χαρτοφυλακίου αυτοκινητοδρόμων.

Ο αναλυτής του ισπανικού τραπεζικού ομίλου επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 θα αποτελέσουν την πρώτη καθαρή ανάγνωση της «νέας» ΓΕΚ Τέρνα, καθώς για πρώτη φορά θα περιλαμβάνεται η Εγνατία Οδός. Η Santander εκτιμά ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο μπορεί σύντομα να εξελιχθεί στο πολυτιμότερο του ομίλου, αλλάζοντας την ποιότητα των ταμειακών ροών και τη σταθερότητα της κερδοφορίας.

Για το πρώτο τρίμηνο, ο οίκος προβλέπει αύξηση 36% στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη, με βασικό μοχλό την πρώτη συνεισφορά της Εγνατίας Οδού και τη θετική εικόνα στην κυκλοφορία των αυτοκινητοδρόμων. Η κίνηση στην Αττική Οδό, η οποία αντιστοιχεί στο 20% της δίκαιης αξίας συμμετοχών του ομίλου, αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση, ενώ στην Εγνατία Οδό, που αντιστοιχεί στο 19%, η άνοδος έφθασε το 4,5%.

Η Santander προβλέπει έσοδα €959 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 3% σε ετήσια βάση, αλλά προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη €159 εκατ., αυξημένα κατά 17%. Τα λειτουργικά κέρδη εκτιμώνται στα €69 εκατ., τα κέρδη προ φόρων στα €33 εκατ. και τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους στα €24 εκατ., από €21 εκατ. πέρυσι.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η χαμηλότερη γραμμή των εσόδων δεν αναιρεί τη βελτίωση της ποιότητας της κερδοφορίας. Οι παραχωρήσεις αναμένεται να εμφανίσουν έσοδα €163 εκατ., αυξημένα κατά 38%, ενώ οι αυτοκινητόδρομοι εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα €146 εκατ., με άνοδο 43%. Η Νέα και Κεντρική Οδός αναμένεται να συνεισφέρει €56 εκατ., η Αττική Οδός €55 εκατ. και η Εγνατία Οδός €35 εκατ.

Ακόμη πιο έντονη είναι η επίδραση στα λειτουργικά κέρδη. Οι παραχωρήσεις προβλέπεται να δώσουν €102 εκατ., από €75 εκατ. πέρυσι, ενώ οι αυτοκινητόδρομοι €104 εκατ., από €76 εκατ. Η Εγνατία Οδός εκτιμάται ότι θα προσθέσει €21 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο, ενισχύοντας την εικόνα ενός ομίλου που αποκτά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα έσοδα.

Στον κατασκευαστικό τομέα, η Santander αναμένει λειτουργικά κέρδη €48 εκατ., σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση, με το ανεκτέλεστο να βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ στα €6,6 δισ. στο τέλος του 2025. Η εικόνα αυτή διατηρεί την ορατότητα για τα επόμενα χρόνια, αλλά η βασική επενδυτική ιστορία μετατοπίζεται πλέον στις υποδομές και στις παραχωρήσεις.

Ο οίκος αναμένει αύξηση του καθαρού δανεισμού με αναγωγή στη μητρική στα €415 εκατ. στο τέλος του πρώτου τριμήνου, από €212 εκατ. στο τέλος του 2025. Η μεταβολή αποδίδεται στην απόκτηση πρόσθετου ποσοστού 12,8% στην ΕΥΔΑΠ, στην εποχική κατανάλωση κεφαλαίου κίνησης στις κατασκευές και στις επενδύσεις σε έργα όπως το Hard Rock στο Ελληνικό και ο ΒΟΑΚ.

Παρά την αύξηση του δανεισμού, η Santander βλέπει σταδιακή απομόχλευση. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς λειτουργικά κέρδη εκτιμάται στις 6,3 φορές για το 2026, από 6,8 φορές το 2025, με περαιτέρω υποχώρηση στις 5,7 φορές το 2027 και στις 4,8 φορές το 2028. Για το 2026 προβλέπει έσοδα €2,593 δισ., λειτουργικά κέρδη €675 εκατ. και καθαρά κέρδη €151 εκατ., ενώ για το 2028 βλέπει έσοδα €2,934 δισ., λειτουργικά κέρδη €798 εκατ. και καθαρά κέρδη €252 εκατ.