Νέα τιμή-στόχο για Κρι Κρι θέτει η Beta Sec.

Ισχυρή εκκίνηση στη φετινή χρήση «βλέπει» η Beta Securities για την Κρι Κρι, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2026, διατηρώντας σύσταση «neutral» και θέτοντας νέα τιμή-στόχο στα 23,75 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν αύριο μετά το κλείσιμο της αγοράς αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη συνέχιση της έντονα ανοδικής πορείας που είχε καταγραφεί ήδη από τη χρήση 2025, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τον κλάδο γιαουρτιού.

Η Beta εκτιμά ότι η εταιρεία θα εμφανίσει ισχυρή αύξηση όγκων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Η ανάπτυξη, όπως σημειώνει, δεν προέρχεται μόνο από τις υψηλότερες πωλήσεις, αλλά και από τις ανατιμήσεις που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2025, καθώς και από τη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους μεγάλους διεθνείς πελάτες.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή προβλέπει σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα, από το μικτό περιθώριο έως EBITDA και EBIT, λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών στις πρώτες ύλες, του ευνοϊκότερου μείγματος προϊόντων και της ενίσχυσης των επώνυμων κατηγοριών υψηλότερης κερδοφορίας, όπως τα λειτουργικά και παιδικά γιαούρτια.

Ειδικότερα για το Q1, προβλέπει αύξηση των πωλήσεων κατά 27,9% στα 84,88 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να ενισχύονται 37,6% στα 14,43 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη να κινούνται στα 10,53 εκατ. ευρώ, 45,3% υψηλότερα από πέρυσι.

Η παρουσία της εταιρείας στις ΗΠΑ αναμένεται να αποτυπωθεί ουσιαστικότερα στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία με την Kroger.

Ωστόσο, η Beta υπογραμμίζει ότι η πολύ ισχυρή εικόνα του πρώτου τριμήνου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί πλήρως ενδεικτική για το σύνολο της χρήσης, καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης και τα περιθώρια αναμένεται να εξομαλυνθούν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, όταν θα απορροφηθεί η επίδραση των αυξήσεων τιμών.

Για το σύνολο του 2026, η χρηματιστηριακή εκτιμά πωλήσεις 396,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,7%, EBITDA 58,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26,6% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, το EBIT προβλέπεται στα 51,5 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 14,6%.

Η Beta υπενθυμίζει επίσης ότι η διοίκηση της Κρι Κρι είχε προειδοποιήσει κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2025 για πιθανή αρνητική επίδραση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, εφόσον παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν, κυρίως μέσω αυξημένου κόστους συσκευασίας, ενέργειας και μεταφορών.