Χρηματιστήριο: Οι 11 νικητές και οι 11 χαμένοι του πολέμου

Ο απολογισμός από την πορεία της εγχώριας αγοράς με τη Μέση Ανατολή σε κρίση και το ενεργειακό κόστος στα ύψη. Τα story που εξασφάλισαν αποδόσεις ακόμα και πάνω από 30%. Ποιοι τίτλοι υπέστησαν τη μεγαλύτερη πίεση.

Δημοσιεύθηκε: 27 Μαΐου 2026 - 07:33

Τρεις μήνες μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει αναδείξει σαφείς πρωταγωνιστές αλλά και «θύματα» της γεωπολιτικής αναταραχής. Από τις 27 Φεβρουαρίου έως και το χθεσινό κλείσιμο της 26ης Μαΐου, οι επενδυτές επιβράβευσαν κυρίως μετοχές που έβγαλαν «ειδήσεις», ενώ στον αντίποδα πιέστηκαν έντονα τίτλοι που συνδέονται με τον με τις διεθνείς εξελίξεις.

Στην κορυφή των αποδόσεων βρέθηκε η AustriaCard, η οποία ενισχύθηκε κατά 32,74%, κλείνοντας στα 9,69 ευρώ από 7,30 ευρώ πριν από την κρίση. Μεσολάβησε φυσικά η Δημόσια Πρόταση στα 10 ευρώ από την DNP.

Ακολουθεί η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 32,14%, στα 10,36 ευρώ, πολύ κοντά στο υψηλό του 2026 στα 10,70 ευρώ. Το στόρι εδώ χτίστηκε με την είσοδο της ΓΕΚ Τέρνα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ύδρευσης.

Στον ΑΔΜΗΕ η ανοδική κίνηση ξεκίνησε στις τελευταίες συνεδριάσεις και σχετίζεται με την δρομολογούμενη αύξηση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αθροιστικά στο τρίμηνο σημειώνει κέρδη 28,97%. Βρίσκεται πλέον στα 3,94 ευρώ που είναι το υψηλό για τη φετινή χρονιά.

Ισχυρή εικόνα εμφανίζει και η Viohalco, η οποία καταγράφει άνοδο 27,69% στα 20,15 ευρώ, ουσιαστικά στα υψηλά του 2026 (20,15 ευρώ), με την αγορά να προεξοφλεί τα οφέλη από τη μεγάλη άνοδο στις διεθνείς τιμές των μετάλλων.

Η Lavipharm ακολουθεί με άνοδο 27,45% στα 1,69 ευρώ. Ωθηση έχει πάρει από τις συμφωνίες για φάρμακα, όπως αυτή με το Durogesic.

Η Performance Technologies ενισχύεται κατά 24,87% στα 9,49 ευρώ, ενώ στους μεγάλους κερδισμένους συγκαταλέγονται ακόμη η Ballys Intralot (+24,34% στα 1,17 ευρώ), η ΕΚΤΕΡ (+19,23% στα 4,65 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+19,18% στα 43 ευρώ), η Ideal Holdings (+17,35% στα 6,90 ευρώ) και η HelleniQ Energy (+14,98% στα 10,13 ευρώ).

Οι χαμένοι

Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στη μετοχή της Allwyn, η οποία υποχωρεί κατά 19,75% στα 12,68 ευρώ από 15,80 ευρώ πριν από την κρίση. Η μετοχή απέχει σημαντικά από το υψηλό έτους των 19,10 ευρώ.

Η ΕΥΑΘ χάνει 16,71%, υποχωρώντας στα 3,19 ευρώ, ενώ η Autohellas καταγράφει πτώση 13,05% στα 11,06 ευρώ, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για τον τουρισμό και τις μετακινήσεις.

Πιέσεις δέχεται και η Lamda Development με απώλειες 12,73% στα 6,10 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό έτους των 7,76 ευρώ, ενώ το ΔΑΑ υποχωρεί κατά 11,89% στα 10,08 ευρώ.

Απώλειες άνω του 10% εμφανίζει και η Aegean Airlines, η οποία διαμορφώνεται στα 12,15 ευρώ (-11,44%), αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό των 15,36 ευρώ που είχε σημειώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Στις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες συγκαταλέγονται επίσης η Jumbo (-9,19%), η Coca-Cola HBC (-8,81%), η Titan (-8%), η Ιλύδα (-7,74%) και η Fais Group (-7,41%).

