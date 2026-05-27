Jefferies: Τα τρία ατού για τις ελληνικές τράπεζες

Η Jefferies βλέπει τις ελληνικές τράπεζες να μπαίνουν στο υπόλοιπο του 2026 από θέση ισχύος, παρά το πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και τη μεταβλητότητα στις αγορές.

Μετά από διήμερο κύκλο συναντήσεων στην Αθήνα με διοικήσεις τραπεζών, επενδυτές, τον ΟΔΔΗΧ και τη διοίκηση του Euronext Athens, ο Alexander Demetriou καταλήγει ότι ο κλάδος παραμένει καλά τοποθετημένος, με ισχυρή πιστωτική επέκταση, σταθερή ποιότητα ενεργητικού και νέα πεδία ανάπτυξης στα έσοδα.

Το βασικό σημείο της έκθεσης είναι ότι η πρόσφατη πορεία των τραπεζικών μετοχών δεν αντανακλά πλήρως τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών. Η Jefferies διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο και σύσταση αγοράς για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες δεν κινούνται πλέον μόνο με τη λογική της ανάκαμψης μετά την κρίση, αλλά αναδιατάσσουν ενεργά το κεφάλαιό τους, ώστε να ενισχύσουν την ορατότητα της κερδοφορίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιστωτική επέκταση. Οι εκταμιεύσεις δανείων αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο, ενώ οι διοικήσεις εμφανίζονται άνετες με το χαρτοφυλάκιο νέων εργασιών για το 2026. Η Jefferies σημειώνει ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο φαίνεται να έφτασε στο χαμηλότερο σημείο του στο πρώτο τρίμηνο και ότι από εδώ και πέρα οι τράπεζες αναμένουν αύξηση τόσο στα καθαρά έσοδα από τόκους όσο και στο περιθώριο.

Η ανάλυση του οίκου εντοπίζει τρεις βασικές πηγές «ανοδικού κινδύνου» για τα καθαρά έσοδα από τόκους, την αύξηση των δανειακών όγκων, τα χαρτοφυλάκια τίτλων και τα επιτόκια. Παράλληλα, οι τράπεζες δεν βλέπουν ουσιαστική επιδείνωση στον ανταγωνισμό για τις καταθέσεις, παρά τη μετακίνηση μέρους των κεφαλαίων προς τα αμοιβαία κεφάλαια. Η υπερβάλλουσα ρευστότητα παραμένει ισχυρή και περιορίζει την πίεση στο κόστος χρηματοδότησης.

Η δεύτερη μεγάλη θεματική είναι η ασφάλιση. Η ελληνική αγορά παραμένει υποδιεισδυμένη έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, στοιχείο που δημιουργεί περιθώριο ανάπτυξης για τις τράπεζες. Η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρθηκαν στο πιθανό κεφαλαιακό όφελος από το Danish Compromise στις πρόσφατες ασφαλιστικές συμφωνίες τους, με πιθανό χρονισμό το 2028. Οι διοικήσεις, πάντως, εμφανίζονται πειθαρχημένες στις εξαγορές, με υψηλό πήχη ώστε κάθε κίνηση να είναι στρατηγικά χρήσιμη και ενισχυτική για τα κέρδη.

Ξεχωριστό πεδίο ενδιαφέροντος αποτελούν τα επανεξυπηρετούμενα δάνεια. Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς βλέπουν ευκαιρίες για μη οργανική αύξηση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων, από μια δεξαμενή περίπου €80 δισ. που βρίσκεται σήμερα στους servicers. Η Πειραιώς εκτιμά τη διευθυνσιοδοτούμενη αγορά στα €3 δισ. με €4 δισ., ενώ η Εθνική την τοποθετεί πιο κοντά στα €20 δισ. Κοινός παρονομαστής παραμένει η προσοχή στην ποιότητα ενεργητικού.

Για τις μικρότερες τράπεζες, Optima Bank και CrediaBank, η Jefferies καταγράφει έντονα αναπτυξιακή εικόνα. Τα δάνειά τους αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο. Η Optima εμφανίζει ROTE 25% για το 2025 και δείκτη κόστους προς έσοδα 22%, ενώ η CrediaBank εισέρχεται σε νέα φάση μετά την πρόθεση εξαγοράς του 70% της HSBC Malta, κίνηση που διπλασιάζει το ενεργητικό της.

Tέλος, στην τεχνητή νοημοσύνη, η προσέγγιση των τραπεζών παραμένει προσεκτική. Οι διοικήσεις δεν ενσωματώνουν ακόμη μεγάλα οφέλη στα σχέδια κόστους, αλλά δοκιμάζουν εφαρμογές σε τομείς όπως η ταυτοποίηση πελατών και η αξιολόγηση καταναλωτικής πίστης. Για την Jefferies, η κύρια πίεση στο κόστος προέρχεται ακόμη από τις δαπάνες προσωπικού και τη διατήρηση ταλέντου.