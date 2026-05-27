«Η ένταξη της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. στον Γενικό Δείκτη αποτελεί μία σημαντική θεσμική εξέλιξη για την Εταιρεία μας και αναγνώριση της στρατηγικής και αναπτυξιακής πορείας που έχουμε χαράξει, δηλώνει η διοίκηση της εισηγμένης.

ΧΑ: Στον Γενικό Δείκτη εντάσσεται η ΟΝΥΞ Τουριστική

Δημοσιεύθηκε: 27 Μαΐου 2026 - 17:50

Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ένταξη της στον Γενικό Δείκτη του χρηματιστηρίου Euronext Athens, σε συνέχεια της πρόσφατης τακτικής αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας και επιβεβαιώνει την ενισχυμένη παρουσία της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η ένταξη της Εταιρείας στον Γενικό Δείκτη δύναται να συμβάλει:

• στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Εταιρείας σε εγχώριους, θεσμικούς και διεθνείς επενδυτές

• στη διεύρυνση της παρακολούθησης της μετοχής από την επενδυτική κοινότητα

• στη δυνητική ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της μετοχής

• στην περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού προφίλ της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Δήλωση Διοίκησης: «Η ένταξη της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. στον Γενικό Δείκτη αποτελεί μία σημαντική θεσμική εξέλιξη για την Εταιρεία μας και αναγνώριση της στρατηγικής και αναπτυξιακής πορείας που έχουμε χαράξει. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, με διαφάνεια, συνέπεια και υπευθυνότητα, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».

