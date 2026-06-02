Jefferies: Γιατί ανεβάζει την Alpha Bank στα €5,00

Νέα υψηλότερη τιμή-στόχο για την Alpha Bank δίνει η Jefferies, ανεβάζοντάς την στα €5,00 από €4,85, με σύσταση αγοράς και περιθώριο ανόδου 28% από την τιμή των €3,91 που χρησιμοποιεί στην έκθεσή της. Οι Alexander Demetriou και Joseph Dickerson, στην ανάλυση της 1ης Ιουνίου 2026, αυξάνουν κατά 3% τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη ανά μετοχή του 2026 και του 2027, με βασικό καταλύτη την ισχυρότερη πορεία των προμηθειών.

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Αlpha Bank είναι ότι η αναβάθμιση δεν βασίζεται σε μια επιθετικότερη παραδοχή για τα καθαρά έσοδα από τόκους, αλλά στη σταδιακή ενίσχυση των εσόδων που απαιτούν λιγότερο κεφάλαιο. Η Jefferies θεωρεί ότι η τράπεζα συνεχίζει να χτίζει μια πιο διαφοροποιημένη πηγή κερδοφορίας, με τις πρόσφατες εξαγορές να ενισχύουν ήδη τη «μηχανή» των προμηθειών.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση, στα €140 εκατ., από €108 εκατ. στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Χωρίς την επίδραση των εξαγορών, η αύξηση ήταν 20%, ενώ με την επίδρασή τους έφτασε κοντά στο 30%. Η Jefferies σημειώνει ότι η ισχύς καταγράφηκε σε όλες τις γραμμές προμηθειών, παρά το γεγονός ότι το τέταρτο τρίμηνο είχε ευνοηθεί από περίπου €10 εκατ. μη επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Οι κινήσεις σε AstroBank, Alpha Trust, Altius, AXIA και Flexfin εντάσσονται σε αυτή τη λογική. Σύμφωνα με τον οίκο, οι συμπληρωματικές αυτές συναλλαγές προσθέτουν κλίμακα και νέες δυνατότητες, ενώ μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη ανά μετοχή κατά περισσότερο από 9%, με επίπτωση χαμηλότερη από 100 μονάδες βάσης στα κεφάλαια. Η πλήρης συνεισφορά αναμένεται κυρίως από το 2027, καθώς το 2026 χαρακτηρίζεται μεταβατική χρονιά.

Η ανάλυση έχει ενδιαφέρον και γιατί η Αlpha Bank επαναβεβαίωσε την καθοδήγηση για αναφερόμενα κέρδη €950 εκατ. το 2026, παρά τις έκτακτες επιβαρύνσεις του πρώτου τριμήνου. Η εθελούσια έξοδος κόστισε €43 εκατ., έναντι αρχικής καθοδήγησης €30 εκατ., λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής εργαζομένων, αλλά αναμένεται να φέρει ετήσια εξοικονόμηση €15 εκατ. Παράλληλα, η συνεισφορά από συγγενείς εταιρείες ήταν χαμηλότερη από τις προσδοκίες.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα €416 εκατ., ενώ τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%, στα €587 εκατ. Τα προ προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν στα €358 εκατ., με αύξηση 2%, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €225 εκατ. Τα αναφερόμενα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα €182 εκατ., κυρίως λόγω των έκτακτων στοιχείων.

Η Jefferies προβλέπει κέρδη ανά μετοχή €0,42 για το 2026, €0,54 για το 2027 και €0,61 για το 2028. Με αυτές τις εκτιμήσεις, η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 9,2 φορές για το 2026, 7,2 φορές για το 2027 και 6,4 φορές για το 2028, ενώ τα μερίσματα ανά μετοχή εκτιμώνται σε €0,13, €0,17 και €0,19 αντίστοιχα.

Στα σενάρια αποτίμησης, το βασικό σενάριο οδηγεί στα €5,00, το ανοδικό στα €5,80, με περιθώριο 48%, και το καθοδικό στα €2,90, δηλαδή 26% χαμηλότερα. Η τράπεζα διατηρεί, σύμφωνα με τον οίκο, ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με δείκτη CET1 14,7% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η Jefferies βλέπει τη μετοχή να παραμένει ελκυστικά αποτιμημένη, με πρόσθετο στήριγμα από τις διανομές και τις επαναγορές μετοχών.