Πόλυς Χατζηιωάννου (Safe Bulkers): Σύντομα και άλλες ναυτιλιακές στο ΧΑ

Το καμπανάκι για την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Safe Bulkers, Πόλυς Χατζηιωάννου, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας στην κύρια αγορά του Euronext Athens, στο πλαίσιο της παράλληλης διαπραγμάτευσης (dual listing) της ναυτιλιακής.

Πρόκειται την πρώτη εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στο ελληνικό Χρηματιστήριο, ενώ σημειώνεται ότι μετοχές της εταιρείας θα συνεχίσουν ταυτόχρονα να τελούν υπό διαπραγμάτευση και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), όπου είναι ήδη εισηγμένες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική Κεφαλαιαγορά, αλλά και ένα ιδιαίτερα ισχυρό μήνυμα για τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει η Αθήνα ως διεθνές κέντρο ναυτιλιακής χρηματοδότησης και επενδυτικής δραστηριότητας.

Από την πλευρά του ο κ. Χατζηιωάννου δήλωσε πως πρόκειται για μια «αρχή για την ελληνική Ναυτιλία στο ελληνικό Χρηματιστήριο».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Πειραιώς, του δικηγόρους μας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την συνεργασία τους τελευταίους μήνες για να φτιάξουμε το θεσμικό πλαίσιο, αυτό που θα προσελκύσει και άλλες μεγάλες ελληνικές ναυτιλιακές χρηματιστηριακές εταιρείες για παράλληλη εισαγωγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα αρχίσει πολύ σύντομα να παίρνει σάρκα και οστά», συμπλήρωσε.