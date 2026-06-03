Piraeus Securities: Τιμή-στόχος τα €6,70 για τη Safe Bulkers

Την κάλυψη της Safe Bulkers ξεκίνησε η Piraeus Securities, δίνοντας σύσταση outperform και τιμή-στόχο τα €6,70 ανά μετοχή, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 18% από τα επίπεδα κλεισίματος της 1ης Ιουνίου (5,68 ευρώ).

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Piraeus Securities, Γιώργο Βρέκο, η θετική επενδυτική άποψη για τη μετοχή βασίζεται στη συντηρητική και πειθαρχημένη στρατηγική ανανέωσης στόλου που ακολουθεί η διοίκηση, στην ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και στην ελκυστική αποτίμηση σε σχέση με την αξία των περιουσιακών της στοιχείων.

Η Safe Bulkers δραστηριοποιείται στη μεταφορά ξηρού φορτίου, μεταφέροντας κυρίως σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα, σιτηρά, βωξίτη και άλλα βασικά εμπορεύματα. Σήμερα διαθέτει στόλο 45 πλοίων, εκ των οποίων δύο έχουν συμφωνηθεί προς πώληση, ενώ παράλληλα διατηρεί ανεκτέλεστο πρόγραμμα παραγγελιών 11 νεότευκτων πλοίων με παραδόσεις έως το 2029. Υπό την παραδοχή ότι δεν θα πραγματοποιηθούν επιπλέον πωλήσεις πλοίων, ο στόλος θα μπορούσε να αυξηθεί σε 54 πλοία τα επόμενα χρόνια.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η διοίκηση αξιοποίησε την ιδιαίτερα ισχυρή ναυλαγορά της περιόδου 2021-2022 για να πωλήσει παλαιότερα πλοία σε ελκυστικές αποτιμήσεις και να επανεπενδύσει τα κεφάλαια σε νεότερα και πιο αποδοτικά πλοία. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία εισέρχεται στην επόμενη φάση του ναυτιλιακού κύκλου με έναν πιο σύγχρονο και περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο στόλο σε σχέση με αρκετούς ανταγωνιστές της. Με βάση το υφιstάμενο orderbook, ο στόλος αναμένεται να αυξηθεί από 45 πλοία σήμερα σε 54 πλοία έως το 2029, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή μέση ηλικία.

Η Piraeus Securities επισημαίνει επίσης τη σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας, καθώς η συνολική ρευστότητα ανέρχεται περίπου στα 400 εκατ. δολάρια, υποστηρίζοντας τόσο το επενδυτικό πρόγραμμα όσο και τη δυνατότητα αξιοποίησης ευκαιριών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του κύκλου. Παράλληλα, η εταιρεία έχει διατηρήσει σταθερό τριμηνιαίο μέρισμα ύψους 0,05 δολάρια ανά μετοχή από το 2022.

Η έκθεση σημειώνει ότι η αγορά ξηρού φορτίου έχει ξεκινήσει το 2026 ισχυρότερα από τις αρχικές προσδοκίες, με τη ζήτηση να υποστηρίζεται από ανθεκτικές ροές εμπορευμάτων, αυξημένα tonne-miles και συνεχιζόμενες εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος και βωξίτη. Παράλληλα, η εταιρεία ενδέχεται να επωφεληθεί από μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές τάσεις, όπως η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και η αύξηση των αμυντικών δαπανών διεθνώς, οι οποίες αναμένεται να στηρίξουν τη ζήτηση για χάλυβα, αλουμίνιο, βωξίτη και σιδηρομετάλλευμα.

Όσον αφορά την αποτίμηση, η Piraeus Securities επισημαίνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση περίπου 40% έναντι της εκτιμώμενης καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) των 11 δολαρίων ανά μετοχή. Σύμφωνα με την έκθεση, η εταιρεία παραμένει σε ευνοϊκή θέση για να επωφεληθεί από τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς ξηρού φορτίου, την ανανέωση του στόλου της και τη λειτουργική μόχλευση που προσφέρει ένα ισχυρότερο περιβάλλον ναύλων.

Για την αποτίμηση της εταιρείας, η Piraeus Securities εφαρμόζει συνδυαστική μεθοδολογία, αποδίδοντας ισόποση βαρύτητα (50%-50%) στην προθεσμιακή καθαρή αξία ενεργητικού (Forward NAV) και στα κανονικοποιημένα κέρδη (Normalized Earnings). Η συγκεκριμένη προσέγγιση οδηγεί σε τιμή-στόχο 6,70 ευρώ ανά μετοχή για το τέλος του 2026, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 18% από τα τρέχοντα επίπεδα.