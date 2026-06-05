Χρηματιστήριο: Θεμελιώδη και τεχνικά όρια για Titan και Metlen

Δύο από τις κορυφαίες βιομηχανικές μετοχές του ΧΑ, η Τιτάν και η Metlen Energy & Metals, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών λόγω της έκθεσής τους στην ανάπτυξη υποδομών, την ενεργειακή μετάβαση και την παγκόσμια ζήτηση για υλικά και μέταλλα.

Η Τιτάν διαπραγματεύεται γύρω από τα 50 ευρώ με κεφαλαιοποίηση περίπου στα 4 δισ. ευρώ, ενώ η Metlen κινείται γύρω στα 40,70 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 5,8 δισ. ευρώ. Και οι δύο έχουν δείξει ανθεκτικότητα, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας/υλικών.

Οι αναλυτές παραμένουν γενικά αισιόδοξοι, εστιάζοντας στην ανάπτυξη μέσω εξαγορών, την επέκταση παραγωγής και την περιβαλλοντική μετάβαση. Για την Τιτάν, τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου φέτος ήταν ιστορικά υψηλά με αύξηση πωλήσεων +4,7% και EBITDA +16% ετήσια.

Η διοίκηση εκτιμά σταθερούς όγκους για το 2026 με βελτίωση περιθωρίων (price-cost) και σημαντική συνεισφορά από πρόσφατες εξαγορές (όπως Keystone Cement). Αναλυτές δίνουν μέση τιμή-στόχο γύρω στα 63 ευρώ (upside στο 27%), με σύσταση «αγορά». Η στρατηγική TITAN Forward 2029 στοχεύει σε σημαντική αύξηση EBITDA, χαμηλότερες εκπομπές και επενδύσεις γύρω στα 300-350 εκατ. ευρώ ετησίως.

Για τη Metlen, παρά τις προκλήσεις σε συγκεκριμένα έργα, το outlook για το 2026 παραμένει ισχυρό με εκτιμήσεις EBITDA 1,1-1,3 δισ. ευρώ. Η εταιρεία επωφελείται από την ανάκαμψη στον κλάδο μετάλλων/ενέργειας, τα μεγάλα projects ΑΠΕ και αποθήκευσης (BESS) και τη συνεργασία με ΔΕΗ. Αναλυτές δίνουν μέση τιμή-στόχο στα 55 ευρώ (upside κοντά στο 35%), με υψηλή εκτίμηση τα 61 ευρώ και σύσταση «αγορά». Οι δύο μετοχές εμφανίζουν, ίσως, το υψηλότερο περιθώριο ανόδου από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η τεχνική εικόνα των Τιτάν και Metlen

Η Τιτάν στο ημερήσιο διάγραμμα έχει ισχυρή δυναμική σύμφωνα με τους περισσότερους τεχνικούς δείκτες. Η μετοχή κινείται σε υψηλά επίπεδα μετά από πρόσφατη διόρθωση, με στήριξη στα 48,50-49,00 ευρώ και αντίσταση στα 50,50-51,50 ευρώ.

Ο ταλαντωτής RSI(14) ημερών κοντά στα επίπεδα του 55-60 (ουδέτερος προς αγορά), ο δείκτης MACD είναι θετικός με ανοδικό momentum. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο η εικόνα παραμένει θετική. Διάσπαση άνω των 51,50-52,00 ευρώ θα ενεργοποιήσει στόχους προς τα 55 ευρώ ή και υψηλότερα, ενώ καθοδική διάσπαση των 48 ευρώ θα πιέσει βραχυπρόθεσμα.

Το διάγραμμα της Τιτάν

Για τη Metlen στο ημερήσιο διάγραμμα, καταγράφονται βελτιούμενα τεχνικά σήματα. Η τιμή σταθεροποιείται γύρω στα 40,70-41,00 ευρώ μετά από διόρθωση από τα υψηλά. Η κύρια στήριξη είναι στα 39,80-40,20 ευρώ και η αντίσταση στα 41,50-42,00 ευρώ.

Ο δείκτης RSI(14) βρίσκεται στα επίπεδα των 52-55 (ουδέτερη περιοχή), ενώ ο MACD είναι ελαφρώς θετικός. Σε ευρύτερο ορίζοντα (52 εβδομάδων 30,50-57,73 ευρώ) η μετοχή έχει σημαντικό ανοδικό δυναμικό.

Παραμονή άνω των 40 ευρώ διατηρεί το bullish σενάριο με στόχους 44-46 ευρώ βραχυπρόθεσμα και 52-55 ευρώ, μακροπρόθεσμα. Καθοδική διάσπαση των 39,50 ευρώ θα ήταν προειδοποιητικό σήμα.

Το διάγραμμα της Metlen

Συνολικά, και οι δύο μετοχές παρουσιάζουν σταθερή έως θετική τεχνική εικόνα, με τη Τιτάν να δείχνει πιο ισχυρό momentum, βραχυπρόθεσμα. Τα θεμελιώδη (εξαγορές, backlog, επέκταση περιθωρίων λειτουργίας) στηρίζουν περαιτέρω ανοδική κίνηση για τις μετοχές τους, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αύξησης υποδομών και πράσινης μετάβασης.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.