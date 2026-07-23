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STOXX: Το 2027 η ένταξη του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές

Νέο χρονοδιάγραμμα από τον οίκο για την αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς. Στις 21 Ιουνίου του 2027, αντί του φετινού Σεπτεμβρίου η ένταξη. Το «καρουζέλ» των παθητικών ροών.

STOXX: Το 2027 η ένταξη του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές
Εικόνα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI generated image)

Δημοσιεύθηκε: 23 Ιουλίου 2026 - 16:28

 

Το χρονοδιάγραμμα της πλήρους μετάβασης του ελληνικού χρηματιστηρίου στην «ελίτ» των αναπτυγμένων αγορών ξεκαθαρίζει ανακοίνωση του οίκου STOXX, ο οποίος δημοσιοποίησε σήμερα τα αποτελέσματα της ετήσιας ταξινόμησης χωρών (Annual Country Classification) για τους δείκτες STOXX World.

Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο της ανακοίνωσης προς τους πελάτες του οίκου, η Ελλάδα ανακατατάσσεται από τις αναδυόμενες (Emerging) στις αναπτυγμένες (Developed) αγορές, με την αλλαγή να τίθεται σε ισχύ στις 21 Ιουνίου 2027.

Πρόκειται για ημερομηνία μεταγενέστερη εκείνης που είχε προκύψει από την ταξινόμηση του Απριλίου 2026, βάσει της οποίας η αγορά ανέμενε εφαρμογή της ανακατάταξης στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 – εξέλιξη που μεταθέτει χρονικά τις αναμενόμενες παθητικές εισροές από τα κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες STOXX.

Με βάση τη νέα ταξινόμηση, από τις 21 Ιουνίου 2027 το σύμπαν των δεικτών STOXX θα περιλαμβάνει, επί συνόλου 68 χωρών, 24 αναπτυγμένες αγορές, 22 αναδυόμενες, 18 αγορές Frontier και 4 μη ταξινομημένες. Πέραν της Ελλάδας, ο οίκος προχωρά σε δύο ακόμη αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή: η Βουλγαρία και η Κύπρος ανακατατάσσονται από το καθεστώς Non-Classified σε αγορές Frontier.

Το νέο τοπίο για τις ελληνικές μετοχές

Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα μετάβασης του ελληνικού χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες αγορές από το σύνολο των μεγάλων οίκων: η FTSE Russell εφαρμόζει την ανακατάταξη από την εξαμηνιαία αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026, ο MSCI έχει ανακοινώσει την ένταξη της Ελλάδας στους δείκτες αναπτυγμένων αγορών στην αναθεώρηση του Μαΐου 2027, ενώ πλέον ο STOXX ολοκληρώνει τη δική του μετάβαση στις 21 Ιουνίου 2027.

Το χρονικό αυτό «σκαλοπάτι» έχει ουσιαστική σημασία για τις παθητικές ροές κεφαλαίων: οι εκροές από τα κεφάλαια αναδυόμενων αγορών που συνοδεύουν την έξοδο από τους δείκτες FTSE Emerging τον Σεπτέμβριο του 2026 δεν θα αντισταθμιστούν άμεσα από τις εισροές των δεικτών STOXX, οι οποίες μετατίθενται για τον Ιούνιο του 2027, λίγο μετά την ένταξη στους δείκτες MSCI Developed τον Μάιο του ίδιου έτους.

Ο τραπεζικός κλάδος, που αναμένεται να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των παθητικών κεφαλαίων λόγω της βαρύτητάς του στους ελληνικούς δείκτες, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσαρμογής, με τους διαχειριστές να επαναπροσδιορίζουν τις θέσεις τους στα νέα δεδομένα.

 

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