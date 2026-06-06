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Τι κερδίζουν οι ελληνικές τράπεζες αν αυξήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ

Ποια είναι η εκτίμηση της Beta Securities από μια πιθανή αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Ποια τράπεζα εκτιμάται ότι θα έχει το μεγαλύτερο όφελος.

Τι κερδίζουν οι ελληνικές τράπεζες αν αυξήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουνίου 2026 - 08:15

Η προοπτική δύο αυξήσεων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντός του 2026, ως συνέπεια των πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονται με τον πόλεμο Ιράν–Ισραήλ, αλλάζει τα δεδομένα για τις ελληνικές τράπεζες.

Η αγορά θεωρεί σχεδόν βέβαιη μια πρώτη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 11 Ιουνίου, με το βασικό επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 2,25%.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Beta Securities για την ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους (NII), η κίνηση αυτή θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 74 εκατ. ευρώ στα φετινά έσοδα των Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας, ποσό που αντιστοιχεί σε μέση υπέρβαση των υφιστάμενων στόχων κατά 86 μονάδες βάσης.

 

Η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζεται ως ο μεγαλύτερος ωφελημένος, καθώς η επίδραση αντιστοιχεί σε ενίσχυση 1,08% έναντι του guidance για το 2026, ήτοι περίπου 22 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα ακολουθεί με όφελος περίπου 22 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση των επιτοκίων ενισχύει το σενάριο ανάκαμψης των εσόδων της μετά το χαμηλό σημείο που καταγράφηκε το 2025.

Για τη Eurobank, το όφελος υπολογίζεται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ, λειτουργώντας ως πρόσθετο «μαξιλάρι» σε μια ήδη ισχυρή πορεία που δείχνει ικανή να υπερβεί τους στόχους της διοίκησης. Ηδη με βάση τα καθαρά έσοδα από τόκους 664 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, στο σύνολο του έτους το ΝΙΙ υπολογίζεται περίπου στα 2,7 δισ. ευρώ 

Αντίθετα, η Alpha Bank, λόγω της πιο αμυντικής δομής του ισολογισμού της απέναντι στις μεταβολές των επιτοκίων, εμφανίζει τη μικρότερη ευαισθησία, με εκτιμώμενο όφελος στο υπόλοιπο της χρονιάς κατά 11 εκατ. ευρώ. Γενικά, κάθε κίνηση αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα από τόκους κατά μόλις 20 εκατ. ευρώ, περίπου τα μισά σε σχέση με Εθνική και Πειραιώς.  

Όπως σημειώνει η Beta Securities, το άμεσο οικονομικό όφελος παραμένει σχετικά περιορισμένο. Ωστόσο, η ουσία βρίσκεται στην αλλαγή της επενδυτικής αφήγησης: από τις ανησυχίες για πιέσεις στα καθαρά έσοδα τόκων, σε ένα σενάριο σταδιακής ανάκαμψης με πρόσθετες δυνατότητες ανόδου εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία των επιτοκίων.

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