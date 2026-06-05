Cairo Mezz: Τί είπε η διοίκηση για την αποτίμηση των ομολογιών

Η εταιρεία Cairo Mezz Plc (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) που συνήλθε στις 4.6.2026 και ώρα 14.00, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 208.111.486 μετοχές της Εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα θέματα υπ’ αριθμό 1 – 4 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 13.5.2026 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 67,33% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την ΕΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο πλαισίωσαν, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα των μετόχων, η KPMG ως ανεξάρτητος ελεγκτής, η Deloitte, ως ανεξάρτητος αποτιμητής των ομολογιών των τιτλοποιήσεων Cairo 1, 2 και 3 που κατέχει η Εταιρεία, καθώς επίσης και ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της ΕΓΣ, τέθηκαν ερωτήσεις από τους μετόχους και παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σε σχέση με την αποτίμηση των ομολογιών.

Αναφορικά με την περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, επί του οποίου η Εταιρεία έχει προβεί σε διευκρινίσεις με την από 15.5.2026 ανακοίνωσή της, ο ανεξάρτητος αποτιμητής διευκρίνισε ότι στο σενάριο εξάσκησης του δικαιώματος εξαγοράς έχει ληφθεί υπόψη, πέραν της τιμής εξάσκησης, και «επιπρόσθετη αξία από την αποδέσμευση συγκεκριμένων αποθεματικών τα οποία αναμένεται να κατανεμηθούν αναλογικά (αφού και στο μέτρο που λάβει χώρα η αποδέσμευση αυτή) υπέρ των κατόχων Ομολογιών Ενδιάμεσης Εξασφάλισης.»

Η Εταιρεία σημειώνει ότι τα αποθεματικά αυτά σε σχέση με την τιτλοποίηση Cairo 3, ανέρχονταν κατά την 31.12.2025, σε €50εκ., εκ των οποίων τα €37.5εκ. αναλογούν στην Εταιρεία.

Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για τον χρόνο αποδέσμευσης των αποθεματικών αυτών, ούτε για το αν τα ποσά αυτά θα διανεμηθούν τελικά στους ομολογιούχους ενδιάμεσης εξασφάλισης ή θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς, για τους οποίους υφίστανται τα αποθεματικά.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η ΕΓΣ:

1. Ενέκρινε τα ελεγμένα τελικά οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31.12.2025, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.

2. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2026.

3. Ενέκρινε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών της Εταιρείας κκ. KPMG Limited.

4. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.