Ανεβαίνει η Ελλάδα στις προτιμήσεις της Morgan Stanley

Στις κορυφαίες επιλογές της Morgan Stanley για τις αγορές της περιοχής EEMEA (Αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) αναδεικνύεται η Ελλάδα, με τον αμερικανικό οίκο να αναβαθμίζει τη θέση της χώρας στην κατάταξη των αγορών και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ελληνικές τράπεζες.

Στη νέα έκθεση «Country Scorecard Refresh - Hungary & Greece Move Up», η Morgan Stanley τοποθετεί την Ελλάδα στην 4η θέση μεταξύ των αγορών της EEMEA, από την 5η προηγουμένως, ξεπερνώντας τη Νότια Αφρική και διατηρώντας σύσταση overweight. Μόνο η Αίγυπτος, η Πολωνία και η Ουγγαρία βρίσκονται υψηλότερα στην κατάταξη.

Το «στοίχημα» της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας παίζει η νέα θεματική αξιολόγηση που εισάγει η Morgan Stanley, ο λεγόμενος δείκτης «αποκλιμάκωσης της Μέσης Ανατολής».

Αν και ο οίκος τονίζει ότι το ακριβές timing είναι δύσκολο, εκτιμά ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πιθανό να αρχίσουν να επαναλειτουργούν τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας τύπου MoU μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι αγορές με υψηλό beta, όπως η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νότια Αφρική, αναμένεται να υπεραποδώσουν ενώ οι αγορές του Κόλπου εκτός ΗΑΕ ενδέχεται να υστερήσουν.

Η Morgan Stanley σημειώνει ότι η άνοδος της Ελλάδας στην κατάταξη οφείλεται τόσο στη βελτίωση των δεικτών momentum (idiosyncratic και earnings-related) όσο και στη θετική επίδραση αυτού του νέου θεματικού παράγοντα.

Οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν στο προσκήνιο

Το πιο ηχηρό μήνυμα για το ελληνικό χρηματιστήριο προέρχεται από το κορυφαίο «Top 40 Combined Stock Screen» της Morgan Stanley, δηλαδή τη λίστα μετοχών που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες βάσει αποτίμησης, κερδοφορίας, ποιότητας, momentum και θεματικών παραγόντων.

Στις νέες εισόδους της λίστας περιλαμβάνονται δύο ελληνικές τράπεζες:

Πειραιώς

Εθνική Τράπεζα

μαζί με ονόματα όπως η OTP Bank, η Pekao και η Bank Millennium.

Σημειώνεται ότι η σύσταση οverweight αφορά τη συνολική αγορά (χώρα) και όχι τις μεμονωμένες τραπεζικές μετοχές· η Πειραιώς, η Εθνική και η Alpha Bank δεν καλύπτονται με επιμέρους σύσταση από τη Morgan Stanley. Η παρουσία τους στα screens βασίζεται στις ποσοτικές βαθμολογίες των παραγόντων του μοντέλου.

Ξεχωρίζει η περίπτωση της Πειραιώς, η οποία εμφανίζεται και στη λίστα των μετοχών που αναμένεται να υπεραποδώσουν σε σενάριο αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, καθώς και υψηλά στον δείκτη αναθεωρήσεων κερδών (ERR), όπου κατατάσσεται 3η σε επίπεδο EEMEA.

Αντίθετα, η ΔΕΗ αφαιρείται από το Top 40 Screen της Morgan Stanley, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται στις νέες προσθήκες του Bottom 40 Screen, δηλαδή της λίστας με τις χαμηλότερες συνολικές βαθμολογίες.

Η Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων αγορών της περιοχής

Παρά το γεγονός ότι οι αναθεωρήσεις κερδών για την ελληνική αγορά παραμένουν σχετικά αδύναμες σε σύγκριση με άλλες αγορές της EEMEA, η συνολική εικόνα συνεχίζει να βελτιώνεται χάρη στη δυναμική των μετοχών, τα θεμελιώδη μεγέθη και τη θετική έκθεση της χώρας σε ένα σενάριο αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.