Jefferies: Discount 15% για τις ελληνικές τράπεζες έναντι της Ευρώπης

Ιδιαίτερα θετική για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών εμφανίζεται η Jefferies, η οποία υποστηρίζει ότι το επενδυτικό αφήγημα του κλάδου στηρίζεται πλέον σε ένα από τα ισχυρότερα μακροοικονομικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη.

Ο αμερικανικός οίκος επαναλαμβάνει τη σύσταση Buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με περίπου 15% discount έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Στην έκθεσή της με τίτλο «Greek Banks: Macroeconomic Picture Remains Robust - from Recovery to Growth», η Jefferies υπογραμμίζει ότι η ελληνική οικονομία έχει περάσει πλέον από τη φάση της ανάκαμψης στη φάση της διατηρήσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό υπόβαθρο για την πιστωτική επέκταση και την κερδοφορία των τραπεζών.

Η Ελλάδα αφήνει πίσω την Ευρώπη

Όπως επισημαίνει η Jefferies, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Το 2025 η αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 2,1%, έναντι 1,4% στην Ευρωζώνη, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 η ανάπτυξη έφθασε το 2%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης περιορίστηκε στο 0,7%. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση.

Μάλιστα, η Jefferies επικαλείται πρόσφατη τοποθέτηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία η χώρα έχει μεταβεί από την περίοδο της ανάκαμψης στη φάση της «στρατηγικής επιτάχυνσης».

Ιστορική δικαίωση μετά την κρίση

Ο οίκος στέκεται ιδιαίτερα στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από την κατηγορία των χωρών που αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Πρόκειται, όπως σημειώνει, για ένα ιστορικό ορόσημο 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, καθώς η χώρα παύει να βρίσκεται υπό το σχετικό καθεστώς παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το 2010.

Δημοσιονομική υπεραπόδοση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Η Ελλάδα ήταν μία από μόλις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που εμφάνισαν δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2025, στο 1,7% του ΑΕΠ, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά κατέγραψε έλλειμμα 3,1%. Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο 4,9% του ΑΕΠ, ενώ για το 2026 εκτιμάται στο 3,2%.

Κατά την Jefferies, η ισχυρή εκτέλεση του προϋπολογισμού προσφέρει σημαντικά περιθώρια πολιτικής ευελιξίας, ενώ η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων επιβεβαιώνει τη δυναμική της οικονομίας.

Ισχυρή ζήτηση για δάνεια

Το βασικότερο ίσως στοιχείο για τις τράπεζες είναι ότι η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή. Σύμφωνα με την Jefferies, ο συνολικός ρυθμός αύξησης των δανείων διαμορφώθηκε στο 8%, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αυξάνονται κατά 11%, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών, ενώ παράλληλα καταγράφεται σταδιακή ανάκαμψη και στη στεγαστική πίστη.

Η Jefferies θεωρεί ότι η πιστωτική ανάπτυξη θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης μεσοπρόθεσμα, καθώς η χώρα εξακολουθεί να έχει σημαντικό επενδυτικό κενό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το Ταμείο Ανάκαμψης συνεχίζει να στηρίζει

Θετική παραμένει η εικόνα και στο μέτωπο του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρά το γεγονός ότι η περίοδος ανάληψης νέων έργων ολοκληρώνεται φέτος, η Jefferies εκτιμά ότι η επίδραση των πόρων του RRF θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια μέσω των εκταμιεύσεων προς τα έργα που έχουν ήδη εγκριθεί.

Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί περίπου 5,8 δισ. ευρώ από τα συνολικά 18 δισ. ευρώ δανειακών πόρων που δικαιούται η Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι παραμένει σημαντικό περιθώριο για νέες χρηματοδοτήσεις και τραπεζική συμμετοχή μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων.